Campeão de kickboxing aplica queda em Tom Aspinall durante sparring; veja

Um dos maiores nomes do kickboxing mundial na atualidade, Rico Verhoeven mostrou que também sabe se virar em outras áreas dos esportes de combate, e não apenas na luta em pé. Em uma amistosa atividade de sparring com o campeão do UFC Tom Aspinall, o striker holandês - dono do cinturão peso-pesado do Glory Kickboxing - surpreendeu a todos ao aplicar uma queda no lutador inglês, levando-o ao solo.

O registro deste momento da sessão de treino entre os campeões do Glory e do UFC foi compartilhado pelo próprio gigante natural dos Países Baixos, através do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui). A inusitada cena chocou tanto os presentes - e principalmente os envolvidos - que o treino foi imediatamente interrompido.

"Surpreendi o campeão Tom Aspinall enquanto (treinávamos) kickboxing com minhas habilidades de queda (risos)", brincou Rico, na legenda.

Futuro no MMA?

Apesar de mostrar alguma capacidade na luta agarrada, Rico Verhoeven deve realmente se manter na trocação. Pelo menos é o que o próprio kickboxer indicou, em entrevista ao site 'MMA Junkie', em dezembro do ano passado. Apesar de elogiar a transição feita por outras estrelas do kickboxing para as artes marciais mistas, como foi o caso do brasileiro Alex 'Poatan', o holandês descartou a possibilidade de seguir seus passos.

Recentemente, porém, o atleta europeu deu indícios que sua decisão pode ser alterada, desde que um rival específico aceite seu desafio. Há cerca de dois meses, Rico Verhoeven convocou o ex-campeão do UFC Francis Ngannou para um "desafio final", no qual os dois competiriam em três modalidades diferentes: kickboxing, MMA e boxe, para definir o melhor lutador peso-pesado do mundo.

