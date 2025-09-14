Calderano perde final e fica com vice em Macau

Hugo Calderano encontrou Wang Chuqin na final do WTT Champions Macau neste domingo (14) e não conseguiu o título. O brasileiro viu o chinês em dia inspirado e acabou derrotado por 4 a 0, com parciais de 11-9, 11-7, 11-9 e 11-4.

Saldo positivo

A decisão marcou o milésimo jogo de Calderano em competições de simples reconhecidas pela ITTF. Apesar do revés, o brasileiro deixa o evento com saldo positivo: ele deve voltar à 3ª posição no ranking mundial e já garantiu vaga no WTT Finals, em Hong Kong, em dezembro.]

Caminhada no torneio

Até a final, Calderano fez uma campanha sólida:

venceu An Jaehyun (3 a 0) na estreia

(3 a 0) na estreia superou os alemães Dang Qiu (3 a 1) e Patrick Franziska (4 a 2)

(3 a 1) e (4 a 2) Na semifinal, derrotou o dinamarquês Anders Lind por 4 a 0.

Próximo desafio

Agora, o brasileiro se prepara para o China Smash, entre 25 de setembro e 5 de outubro, onde jogará ao lado de Bruna Takahashi, Vitor Ishiy, Leonardo Iizuka, Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi.