Caio Bonfim recebe a medalha de prata no Mundial de atletismo

O brasiliense Caio Bonfim subiu no pódio neste domingo, no Estádio Nacional de Tóquio, para receber a medalha de prata conquistada nos 35 km da marcha atlética do 20º Campeonato Mundial de atletismo. A prova foi disputada na noite de sexta-feira (12/9), com ouro para o canadense Evan Dunfee e bronze para o japonês Hayato Katsuki.

Em seu oitavo Mundial, Caio (CASO-DF) enfrentou uma prova difícil em Tóquio. A cidade passa por um dos verões mais quentes da história. O brasileiro fez a sua melhor marca na temporada (2:28:55) e, neste domingo, colocou a medalha no peito.

Gianetti Bonfim, técnica e mãe de Caio, treinadora-chefe da delegação brasileira em Tóquio, acompanhou a cerimônia de premiação. Disse que o marchador já está em processo de recuperação para disputar a prova de 20 km, agendada para a próxima sexta-feira (19/9), às 21h50 do horário de Brasília. "A gente acredita que, em 36 horas, ele vai estar totalmente recuperado. Mas não vamos nos deslumbrar com nada. Vencemos uma etapa e agora vamos para a próxima", avaliou.

Aos 34 anos, Caio ganhou a 17ª medalha do Brasil na competição, e sua 3ª na carreira: o marchador tem dois bronzes, nos 20 km, conquistados nos Mundiais de Londres-2017 e Budapeste-2023. Com o resultado, igualou-se ao ex-velocista Claudinei Quirino como o maior medalhista do país em Campeonatos Mundiais.