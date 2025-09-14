Bruno Rodrigues celebra retorno no Palmeiras: "Foi como se fosse meu primeiro jogo"

O Allianz Parque foi palco de mais do que uma goleada convincente do Palmeiras sobre o Internacional por 4 a 1, no último sábado. Para Bruno Rodrigues, a noite representou um recomeço. O atacante voltou a disputar uma partida oficial após mais de oito meses afastado por conta de uma cirurgia no joelho esquerdo e descreveu a sensação.

"Como eu falei para os meus companheiros no vestiário, para mim foi como se fosse meu primeiro jogo como profissional. Por tudo que eu passei, foi um momento muito especial da minha carreira. Muito feliz de verdade, quase fiz um gol, mas é tudo no momento certo, o importante foi reestrear com essa camisa. Só tenho de agradecer a todo mundo no clube", disse o camisa 11 à Palmeiras TV.

A volta de Bruno acontece em um momento crucial da temporada. O Palmeiras, vice-líder do Campeonato Brasileiro na caça do Flamengo, volta agora suas atenções para a Copa Libertadores. O time alviverde encara o River Plate nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Más Monumental, em Buenos Aires, no jogo de ida das quartas de final.

"O grupo está focado, fizemos um grande jogo ontem e treinamos hoje focados na quarta-feira. Sabemos que são duas partidas, ida e volta, então é buscar lá um resultado positivo", continuou Bruno Rodrigues.

A emoção do retorno do atleta não foi apenas individual. Após o apito final, os companheiros de equipe se reuniram em volta do atacante para celebrar o retorno. O gesto simbolizou o reconhecimento do grupo pela dedicação do jogador durante a recuperação.

"Esse carinho que eles demonstraram por mim é muito fruto do meu trabalho também, a recuperação, por tudo que eu passei aqui no clube. Foi um momento difícil para mim, eles estavam comigo, viram minha evolução no dia a dia. Só tenho que agradecer o carinho dos meus companheiros e o mais importante foi estar em campo, me sentir bem, confiante", destacou.