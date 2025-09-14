Brazão deixa campo de ambulância, Santos empata com Atlético-MG e segue beirando o Z4 do Brasileirão

O Santos empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG neste domingo, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Igor Gomes abriu o placar para o Galo. Tiquinho Soares, de pênalti, deixou tudo igual para o Peixe.

Gabriel Brazão deixou a partida de ambulância também na etapa complementar por causa de uma pancada na cabeça em disputa com Igor Gomes. O goleiro do Santos até tentou continuar em campo, mas posteriormente acabou indo ao chão, precisando de auxílio médico.

O Peixe também atuou com um homem a menos durante praticamente toda a etapa complementar por causa da expulsão de Zé Ivaldo após ter sido superior ao Galo no primeiro tempo.

O jogo deste domingo marcou as estreias de Lautaro Díaz e Victor Hugo pelo Peixe, mas foi Neymar quem, no primeiro tempo, teve as melhores chances para balançar as redes para o Santos, desperdiçando todas elas.

Situação na Tabela

Com o resultado, o Santos segue próximo da zona de rebaixamento e chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer no Brasileirão, mas ao menos somou um ponto na briga para se manter na Série A.

O Atlético-MG, por sua vez, estava com a vitória nas mãos, atuando com um homem a mais durante todo o segundo tempo praticamente, mas acabou vacilando na reta final com um pênalti de Lyanco em Tiquinho Soares, se mantendo também próximo do Z4.

Resumo do jogo

ATLÉTICO-MG 1 X 1 SANTOS

Competição: Campeonato Brasileiro



Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Data: 14 de setembro de 2025 (domingo)



Horário: 16h (de Brasília)

Cartões Amarelos: Zé Ivaldo, Escobar, Igor Vinícius (Santos); Hulk, Alexsander (Atlético-MG)



Cartões vermelhos: Zé Ivaldo (Santos)

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Bruno Arleu de Araújo (RJ) Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

Rafael da Silva Alves (RS) e Luiz Claudio Regazone (RJ) VAR: Wagner Reway (SC)

Gols



Atlético-MG



Igor Gomes, aos 14 do 2ºT

Santos



Tiquinho Soares, aos 42 do 2ºT (Santos)





?? ATLÉTICO-MG

Everson; Natanael, Lyanco, Victor Hugo e Arana; Fausto Vera (Alexsander), Alan Franco (Júnior Santos), Scarpa (Reinier) e Cuello (Dudu); Rony (Igor Gomes) e Hulk.



Técnico: Jorge Sampaoli.

??SANTOS

Gabriel Brazão (Diógenes); Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Zé Rafael, João Schmidt (Thaciano), Victor Hugo (Caballero) e Neymar (Robinho Jr.); Guilherme e Lautaro Díaz (Tiquinho Soares).



Técnico: Juan Pablo Vojvoda

O jogo

Santos domina o 1ºT

O Santos foi melhor que o Atlético-MG, mas logo no primeiro minuto levou um susto. Neymar pisou em falso ao dominar a bola com apenas 50 segundos de jogo e foi ao chão, precisando receber atendimento médico no gramado.

Mais tarde, o camisa 10 do Peixe recebeu de João Schmidt dentro da área e bateu de primeira, no meio do gol, sem força, facilitando a vida do goleiro Everson. Porém, após o arremate, Neymar foi atingido por um carrinho de Scarpa, mas o árbitro não marcou pênalti.

Aos 33 minutos, Neymar teve a grande oportunidade de abrir o placar após Lautaro Díaz fazer o desarme, chegar na linha de fundo e tocar para ele bater de primeira, mas "furou" a bola.

Brazão sofre pancada, e Zé Ivaldo é expulso

No início do segundo tempo a partida teve de ser paralisada após Gabriel Brazão sofrer uma pancada na cabeça em disputa de bola com Igor Gomes. Rapidamente um enorme "galo" surgiu na testa do goleiro santista, que permaneceu em campo.

Pouco depois, Zé Ivaldo foi expulso após recebeu o segundo cartão amarelo por falta em Hulk, deixando o Santos com um homem a menos aos dez minutos da etapa complementar.

Galo abre o placar

Em vantagem numérica, o Atlético-MG não demorou muito para abrir o placar. Aos 14 minutos, Igor Gomes recebeu lançamento, saiu cara a cara com o goleiro Gabriel Brazão e tocou por debaixo das pernas do santista para colocar o Galo em vantagem na Arena MRV.

Brazão deixa o campo de ambulância

Aos 20 minutos do segundo tempo, Gabriel Brazão novamente foi ao chão e, apresentando sinais de inconsciência, deixou o gramado de ambulância depois de receber atendimento médico. Diógenes o substituiu.

Santos empata de pênalti

Quando todos imaginavam que o Santos não teria mais chances de buscar o empate, Tiquinho Soares foi derrubado por Lyanco dentro da área e o árbitro marcou pênalti. O próprio Tiquinho foi pra a cobrança e não desperdiçou, quebrando um tabu de 14 jogos sem balançar as redes e garantindo o precioso empate ao Peixe em Belo Horizonte.