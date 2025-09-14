Vôlei: Brasil vence a China de virada em estreia pelo Mundial masculino
O Brasil tomou um susto da China, mas conseguiu a virada e estreou com vitória no Mundial de vôlei masculino neste domingo (14), em Pasay City, nas Filipinas. A seleção brasileira perdeu o primeiro set, se recuperou no jogo e venceu por 3x1 (19x25, 25x23, 25x22 e 25x21).
O Brasil está no grupo H, com Sérvia e Tchéquia, além da China. O próximo jogo do Brasil é amanhã (15), diante da Tchéquia, que fez 3x0 na Sérvia na estreia e lidera o grupo.
O jovem Arthur Bento, estreando como titular em Mundiais, foi o destaque do jogo. O ponteiro de 21 anos foi o maior pontuador da partida, com 17 pontos.
1º set
Apesar do favoritismo, o Brasil entrou desligado e sofreu no primeiro set e demorou a encaixar o jogo. A seleção brasileira cometeu alguns erros de recepção e não conseguiu conter o brilho do ponteiro chinês Wang na primeira parcial. O Brasil melhorou no final do set, mas não foi suficiente para evitar a vitória chinesa por 25x19.
2º set
Na segunda parcial, o jogo brasileiro melhorou, mas a China continuou dando trabalho e perseguindo ponto a ponto, até o final do set. Lucarelli e Arthur Bento entraram no jogo e fizeram a diferença para o Brasil conseguir fechar o set pela diferença mínima, 25x23, e empatar a partida. Pela dificuldade do set, a vibração brasileira ao vencer foi efusiva.
3º set
O terceiro set foi de consolidação do jogo da seleção brasileira e a China começou a cometer mais erros no jogo. Lucarelli chamou a responsabilidade da parcial e o jovem Arthur Bento continuou se destacando no ataque. Sob o comando da dupla, o Brasil venceu o terceiro set por 25x22 e abriu vantagem no jogo.
4º set
O Brasil teve mais dificuldades no quarto set, com a China à no placar frente em diversos momentos da parcial. Honorato entrou no jogo e permaneceu em quadra, virando bolas importantes para manter o Brasil no jogo. Alan também atuou bem no quarto set, ajudando o Brasil a vencer por 25x21 e fechar a estreia com vitória, apesar do susto no primeiro set.