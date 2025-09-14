Botafogo-SP e Athletic tentam se afastar do Z-4 na Série B e Cuiabá mira G-4

Em ritmo acelerado, a Série B do Campeonato Brasileiro segue neste domingo, quando dois jogos dão sequência à 26ª rodada da competição nacional. O destaque fica para o duelo direto entre Botafogo-SP e Athletic-MG, que tentam se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Cuiabá segue sonhando com a briga pelo acesso.

Para seguir fora do Z-4, Athletic-MG e Botafogo-SP fazem um duelo direto na briga contra o rebaixamento a partir das 18h30, na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG). Com 29 pontos, o time mineiro tem três de vantagem para o América-MG, primeiro na zona de rebaixamento, e um de vantagem para o próprio Botafogo, que precisa vencer para seguir longe do Z-4.

Pouco mais cedo, às 16h, o Cuiabá tenta seguir vivo na briga pelo acesso diante do Operário-PR, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). O time mato-grossense iniciou a rodada em sexto lugar, com 37 pontos, quatro atrás da Chapecoense, enquanto os paranaenses, com 34, ocupam o meio da tabela.

Como de costume, os jogos da rodada seguem na segunda-feira. Às 19h, Ferroviária e Novorizontino fazem confronto paulista na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), e CRB e Amazonas se enfrentam no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), a partir das 21h30.

A rodada termina terça-feira, com mais dois jogos. No Antônio Accioly, o Atlético-GO tenta se recuperar diante do Avaí, a partir das 18h30, enquanto a Chapecoense encara o Athletico-PR, às 21h35, na Arena Condá.