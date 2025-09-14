Bolinha sofre com sangramento e fica com prata no Mundial de Boxe

O Brasil encerrou sua participação no Mundial de Boxe de Liverpool com a medalha de prata de Luiz Gabriel Oliveira, o "Bolinha", que perdeu a disputa pelo ouro do Abdumalik Khalokov, do Uzbequistão, na categoria 60 kg neste domingo. Os juízes determinaram o encerramento do combate depois de identificar um corte no lado direito do rosto do brasileiro. Conforme as regras do boxe olímpico, os competidores não devem continuar a luta com sangramentos.

Com a interrupção, foram computados os pontos do primeiro round, que teve vantagem do uzbeque. Bolinha é neto de Servílio de Oliveira, primeiro brasileiro medalhista olímpico no boxe ao conquistar o bronze nos Jogos da Cidade do México, em 1968.

No primeiro round, os dois lutadores buscaram o confronto intenso, com bom ritmo. Embora o brasileiro tenha tomado a iniciativa, o golpe mais pesado foi de Khalokov, que recebeu votação unânime dos jurados como vencedor do round. O segundo round foi mais equilibrado e com várias interrupções. Na parte final, os juízes identificaram o sangramento no brasileiro, encerrando o combate.

A luta de Bolinha encerrou a participação do Brasil no Mundial inglês. Boxeadores do país disputaram quatro finais neste domingo e conquistaram uma medalha de ouro e três de prata, na melhor campanha do Brasil na história em Mundiais.

Rebeca Lima abriu o dia se sangrando campeã na categoria até 60 kg ao derrotar a polonesa Aneta Rygielska por 3 a 2. Na sequência, três brasileiros foram derrotados por adversários do Usbequistão. Yuri Falcão perdeu a final dos 65 kg para Asadkhuja Muydinkhujaev, Isaias "Samurai" Ribeiro foi superado por Turabek Khabibullaev na categoria até 90 kg e, por fim, "Bolinha" foi derrotado por Khalokov. A expectativa da comissão técnica brasileira era conquistar uma medalha no masculino e uma no feminino no Mundial.