Bélgica vence Austrália e chega à Final 8 da Copa Davis, apesar da reação de De Minaur
(Reuters) - A tentativa de recuperação da Austrália de uma desvantagem de 2 a 0 não deu certo neste domingo, quando Raphael Collignon, da Bélgica, derrotou Aleksandar Vukic na quinta partida decisiva em Sydney, garantindo a vitória por 3 a 2 no confronto classificatório e uma vaga na Final 8 da Copa Davis em novembro.
O australiano Alex de Minaur, que chegou às quartas de final do Aberto dos EUA e esperava uma "história de superação" apesar das derrotas de sábado, venceu Zizou Bergs em sets diretos e empatou o confronto da segunda rodada, depois que Jordan Thompson e Rinky Hijikata, da Austrália, venceram a partida de duplas.
Mas Collignon, que venceu De Minaur, número oito do mundo, no sábado, superou um tropeço no primeiro set contra Vukic e venceu por 6-7(5) 6-2 6-3.
A Bélgica tornou-se a sétima equipe a chegar à Final 8, depois de Argentina, Áustria, França, Alemanha, República Tcheca e a atual campeã Itália, que se classificou como anfitriã.
A Dinamarca, que venceu a Espanha por 2 a 0 em Marbella no sábado, está a uma vitória de se tornar a oitava equipe a se classificar.
A Final 8 será realizada em Bolonha, de 18 a 23 de novembro.
(Por Chiranjit Ojha)