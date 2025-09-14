Barreal e Guilherme lideram Santos ofensivamente no Brasileirão; saiba números

O Santos enfrenta o Atlético-MG neste domingo, na Arena MRV, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time tenta se distanciar da zona de rebaixamento e aposta em Barreal e Guilherme, líderes em participações em gols do elenco na competição.

Barreal soma cinco gols no Brasileirão e tenta encantar Juan Pablo Vojvoda. O argentino, que marcou pela última vez diante do Juventude, no Morumbis, tem se consolidado como peça-chave no setor ofensivo.

Guilherme, por sua vez, é o artilheiro do Santos na temporada e também se destaca na competição, com três gols e duas assistências. Sua participação mais recente foi decisiva no triunfo por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, pela 19ª rodada.

Os dois lideram o ranking de participações diretas em gols no clube e estão à frente de nomes de peso do elenco. Logo atrás, aparecem Tiquinho Soares, com um gol e três assistências, e Neymar, que balançou as redes três vezes. Os números reforçam a importância de Barreal e Guilherme para o momento do Peixe, que precisa de eficiência ofensiva para se recuperar no campeonato.

A missão, no entanto, não será fácil. O Atlético-MG busca reação após eliminação na Copa do Brasil e vive jejum de quatro jogos sem vencer. A bola rola às 16h (de Brasília).