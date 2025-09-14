Topo

Esporte

Barcola brilha, PSG vence o Lens e mantém a liderança do Francês

14/09/2025 14h39

Com dois gols de Barcola, o Paris Saint-Germain superou o Lens neste domingo por 2 a 0. O confronto, válido pela quarta rodada do Campeonato Francês, aconteceu no Parque dos Príncipes, em Paris.

Situação da tabela

O triunfo leva o PSG aos 12 pontos no torneio. Com 100% de aproveitamento, os parisienses são líderes da competição. O Lens cai para a sétima posição, com seis pontos conquistados.

Os gols do jogo 

Aos 15 minutos de jogo, o PSG inaugurou o marcador. Barcola recebeu pela esquerda de Vitinha, carregou e bateu de chapa da entrada da área, na bochecha do gol, sem chances para o goleiro Risser.

Na segunda etapa, aos seis minutos, Barcola arrancou com a bola novamente. Sem marcação, o atacante arrematou com força a alguns metros da meia-lua para marcar mais um golaço pelo PSG.

? Resumo do jogo 

? PSG 2 x 0 LENS ?

? Competição: Quarta rodada do Campeonato Francês

?? Local: Parque dos Príncipes, Paris

? Data: 14 de setembro de 2025 (domingo)

? Horário: 12h15 (de Brasília)

Gols

  • ? Barcola, aos 15? do 1ºT (PSG)

  • ? Barcola, aos 6? do 2ºT (PSG)

Próximos jogos

PSG

  • Enfrenta a Atalanta, pela estreia das equipes na Liga dos Campeões, também no Parque dos Príncipes, na quarta-feira, às 16h (de Brasília).

Lens

  • Joga contra o Lille, no Stade Bollaert-Delelis, pela quinta rodada do Francês, no sábado, às 16h05.

Confira outros resultados do Francês neste domingo:

Lille 2 x 1 Toulouse

Strasbourg 1 x 0 Le Havre

Metz 1 x 1 Angers

Brest 1 x 2 Paris FC

