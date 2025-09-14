Barcola brilha, PSG vence o Lens e mantém a liderança do Francês
Com dois gols de Barcola, o Paris Saint-Germain superou o Lens neste domingo por 2 a 0. O confronto, válido pela quarta rodada do Campeonato Francês, aconteceu no Parque dos Príncipes, em Paris.
Situação da tabela
O triunfo leva o PSG aos 12 pontos no torneio. Com 100% de aproveitamento, os parisienses são líderes da competição. O Lens cai para a sétima posição, com seis pontos conquistados.
Os gols do jogo
Aos 15 minutos de jogo, o PSG inaugurou o marcador. Barcola recebeu pela esquerda de Vitinha, carregou e bateu de chapa da entrada da área, na bochecha do gol, sem chances para o goleiro Risser.
Na segunda etapa, aos seis minutos, Barcola arrancou com a bola novamente. Sem marcação, o atacante arrematou com força a alguns metros da meia-lua para marcar mais um golaço pelo PSG.
? Resumo do jogo
? PSG 2 x 0 LENS ?
? Competição: Quarta rodada do Campeonato Francês
?? Local: Parque dos Príncipes, Paris
? Data: 14 de setembro de 2025 (domingo)
? Horário: 12h15 (de Brasília)
Gols
- ? Barcola, aos 15? do 1ºT (PSG)
- ? Barcola, aos 6? do 2ºT (PSG)
Próximos jogos
PSG
- Enfrenta a Atalanta, pela estreia das equipes na Liga dos Campeões, também no Parque dos Príncipes, na quarta-feira, às 16h (de Brasília).
Lens
- Joga contra o Lille, no Stade Bollaert-Delelis, pela quinta rodada do Francês, no sábado, às 16h05.
Confira outros resultados do Francês neste domingo:
Lille 2 x 1 Toulouse
Strasbourg 1 x 0 Le Havre
Metz 1 x 1 Angers
Brest 1 x 2 Paris FC