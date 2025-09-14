Topo

Bahia x Cruzeiro pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

14/09/2025 20h00

A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro se encerra nesta segunda-feira (15), quando Bahia e Cruzeiro se enfrentam na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, às 20h (de Brasília). O duelo coloca frente a frente duas equipes do G4, em momentos distintos da temporada.

Onde assistir Bahia x Cruzeiro ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

Como o Bahia chega para o confronto

O Tricolor vem de uma dura goleada sofrida para o Mirassol, por 5 a 1, fora de casa, e tenta se recuperar para seguir entre os quatro primeiros. Eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense, o time de Rogério Ceni foca todas as suas forças no Brasileirão. Invicto como mandante na competição, o Bahia soma sete vitórias e três empates em dez jogos disputados na Fonte Nova.

Como o Cruzeiro chega para o confronto

Embalado pela classificação sobre o Atlético-MG na Copa do Brasil e por vitórias recentes contra Internacional e São Paulo, o Cruzeiro ocupa a terceira colocação, com 44 pontos. A equipe mineira tem como destaque a solidez fora de casa, onde sofreu apenas um gol nos últimos sete jogos. O artilheiro Kaio Jorge, porém, pode ser poupado, e Gabigol aparece como alternativa para liderar o ataque.

Histórico do confronto

Bahia e Cruzeiro já se enfrentaram 60 vezes na história. A Raposa leva vantagem com 32 vitórias, contra 14 do Tricolor, além de 14 empates. No primeiro turno do Brasileirão, o time mineiro venceu por 3 a 0 no Mineirão.

Estatísticas

Bahia no Brasileirão 2025

  • 5ª posição

    10 vitórias, 6 empates e 4 derrotas

    31 gols marcados

    30 gols sofridos

Cruzeiro no Brasileirão 2025

  • 3ª posição

    13 vitórias, 5 empates e 4 derrotas

    35 gols marcados

    15 gols sofridos

Prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Gilberto (S. Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas (Rodrigo Nestor) e Everton Ribeiro; Cauly, Sanabria (Kayky) e Willian José.

Técnico: Rogério Ceni

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Matheus Henrique, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge (Gabigol).

Técnico: Leonardo Jardim

Arbitragem

  • Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

  • Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)

  • VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Ficha técnica

Jogo: Bahia x Cruzeiro

Campeonato: 23ª rodada do Brasileirão Série A 2025

Data: 15 de setembro de 2025, segunda-feira

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Salvador

Onde assistir: SporTV e Premiere

