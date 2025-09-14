Topo

Esporte

Auxiliar explica folga estendida de Abel e revela acordo com Leila

Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

14/09/2025 05h30

João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, explicou o motivo do "sumiço" do treinador do Palmeiras na última data Fifa. O treinador perdeu três treinos da equipe, e o clube não se pronunciou sobre o episódio.

O que ele disse

Depois da pandemia, a diretoria nos deu uma escolha para nos revezarmos durante a data Fifa e termos dois dias a mais. Foi a vez do nosso treinador. Não tive a minha, terei da próxima vez. Eu sou o filho mais novo. Já tenho um 'velhote' e vi meus pais seis dias no Natal. Já se passaram dez meses, só os vemos pelo celular. No ano passado, eles conseguiram vir aqui, mas neste ano, não.

Só de deslocamento é um dia. O Abel ainda tem que ir para o Porto, que dá mais 1h30 de avião. É mais do que merecido. São críticas de quem não sabe o que é estar no futebol. Quando temos folga, é só um dia, e não dá para ir a Portugal só com um dia. Só critica quem não sabe. João Martins, auxiliar de Abel Ferreira em coletiva de imprensa

O auxiliar de Abel Ferreira foi quem comandou a equipe na vitória por 4 a 1 contra o Internacional. Abel levou o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Corinthians e cumpriu suspensão.

Abel teve folga estendida no Palmeiras e perdeu três treinos da equipe. O clube ganhou folga no início da data Fifa e tinha reapresentação marcada no dia 4, quinta-feira. Todos se reapresentaram, menos Abel. O clube não disse nada a respeito do episódio, e apenas no domingo o estafe do treinador citou uma viagem do técnico a Portugal para resolver questões pessoais.

O treinador retornou aos trabalhos na segunda-feira (8), e o Palmeiras garantiu que os dias de folga a mais não atrapalharam em nada um planejamento já pré-estabelecido. O clube também teve os desfalques dos convocados na data Fifa neste período de ausência de Abel.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), contra o River Plate, no Más Monumental, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores. O jogo decisivo acontece no dia 24, no Allianz Parque.

