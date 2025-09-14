Santos e Atlético-MG empatam em jogo com lesão assustadora de Brazão

Atlético-MG e Santos empataram por 1 a 1 neste domingo, na Arena MRV, pela 23ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Galo chega a 25 pontos, na 13ª colocação, enquanto o Peixe soma 23, mantendo-se em 15º.

Igor Gomes e Tiquinho Soares fizeram os gols da partida.

O Galo não soube aproveitar a vantagem numérica depois da expulsão de Zé Ivaldo, enquanto o Santos perdeu seu goleiro titular na metade da segunda etapa. Gabriel Brazão levou uma joelhada de Igor Gomes na cabeça, ficou com um hematoma gigante e até tentou seguir no jogo, mas depois saiu de ambulância.

O Galo enfrenta o Bolívar fora de casa, na quarta-feira, às 19h, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. Já o Santos recebe o São Paulo na Vila Belmiro, no domingo, às 20h30, pelo Brasileirão.

Brazão, goleiro do Santos, ficou com galo enorme na cabeça após choque com Igor Gomes, do Atlético-MG Imagem: Reprodução/Premiere

Lances de destaque

Quase! Aos 5 minutos do primeiro tempo, Neymar recebeu na grande área com liberdade pela esquerda, dominou e finalizou, mas chutou fraco. O atacante caiu na área logo depois de finalizar por conta de uma entrada de Gustavo Scarpa. Os jogadores santistas pediram pênalti.

Primeira chegada perigosa do Galo. Aos 31 minutos do primeiro tempo, Rony recebeu na meia direita e cruzou, mas pegou mal na bola e mandou direto pela linha de fundo.

Furou a bola! Aos 33 minutos do primeiro tempo, Lautaro Díaz pressionou a saída de bola do Galo e recuperou. Invadiu a área pela direita e cruzou rasteiro para Neymar, que furou no momento da finalização.

Choque feio. Aos 4 minutos do segundo tempo, Hulk tocou para o meio, e Igor Gomes disputou a bola com Gabriel Brazão. O jogador do Galo acertou o joelho na cabeça do goleiro, que caiu após a defesa. Imediatamente se formou um edema na lateral da testa do arqueiro santista, que continuou na partida com uma touca depois do atendimento médico. Pouco depois, ele caiu no gramado e foi retirado de ambulância. O goleiro reserva Diógenes entrou no jogo.

Expulsão. Aos 9 minutos do segundo tempo, o zagueiro Zé Ivaldo fez uma falta perigosa em Hulk e levou o segundo cartão amarelo.

Gol do Galo! Aos 14 minutos do segundo tempo, Scarpa lançou para Igor Gomes na direita, e o meia ficou cara a cara com o goleiro, finalizando de chapa para o gol.

Empate do Peixe! Aos 39 minutos do segundo tempo, Lyanco chegou primeiro em um lançamento longo, mas Thaciano desarmou. Tiquinho recebeu na área e foi derrubado pelo zagueiro atleticano. O árbitro apontou para a marca do pênalti. Tiquinho converteu.

Ficha técnica:

Atlético-MG 1 X 1 Santos

Data e horário: 14 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília).

Competição: 23ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo.

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Luiz Claudio Regazone.

VAR: Wagner Reway.

Cartões amarelos: Zé Ivaldo, Escobar, Igor Vinícius (SAN); Hulk, Alexsander (ATL).

Cartões vermelhos: Zé Ivaldo (SAN).

Gols: Igor Gomes (14'/2ºT), Tiquinho Soares (41'/2ºT).

Atlético-MG: Everson, Natanael, Lyanco, Vitor Hugo, Arana, Fausto Vera (Alexsander), Franco (Júnior Santos), Scarpa (Reinier), Cuello (Dudu), Rony (Igor Gomes), Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.

Santos: Brazão (Diógenes), Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres, Escobar, Zé Rafael, João Schmidt (Thaciano), Victor Hugo (Caballero), Neymar Jr. (Robinho Jr.), Lautaro Díaz (Tiquinho), Guilherme (Adonís Frías). Técnico: Vojvoda.