Atlético-MG manifesta apoio a Everson após importunação contra sua filha

O Atlético-MG divulgou nota oficial na noite deste domingo manifestando apoio ao goleiro Everson, após sua filha de 13 anos ser vítima de importunação na saída da Arena MRV, após jogo contra o Santos, pelo Brasileirão 2025.

Posição do Atlético-MG

No comunicado, o clube classificou o episódio como "inaceitável" e afirmou que a atitude não representa a torcida alvinegra. O Atlético informou ainda que "colaborará com as autoridades de segurança para identificar os responsáveis, que poderão responder criminalmente".

O clube também destacou que tomará as "medidas administrativas cabíveis, conforme previsto no Regulamento de Uso da Arena MRV".

Empate contra o Santos

Everson atuou como titular no empate por 1 a 1 entre Atlético-MG e Santos pelo Brasileirão 2025.

Comunicado do Atlético-MG

O Atlético manifesta apoio ao goleiro Everson, cuja filha de 13 anos foi vítima de importunação, hoje, na saída da Arena MRV. Esse comportamento é inaceitável e não representa a torcida do Galo. O Clube irá colaborar com as autoridades de segurança para a identificação dos infratores e a sua responsabilização criminal, e adotará as medidas administrativas cabíveis, com fundamento no Regulamento de Uso da Arena MRV.