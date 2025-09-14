Athletic supera o Botafogo-SP e se afasta do Z4 da Série B
Neste domingo, o Athletic venceu o Botafogo-SP por 2 a 0, no Estádio Joaquim Portugal, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e se afastou da zona de rebaixamento. Edson (contra) e Welinton Torrão marcaram para garantir o triunfo.
Situação da Tabela
Com o resultado, o Athletic chegou aos 32 pontos e se afastou do Z4, ocupando a 13ª posição. O Botafogo-SP, por sua vez, permanece na 16ª posição, a um ponto do América-MG, que abre a zona de rebaixamento com 27.
? Resumo do jogo
? ATHLETIC 2 x 0 BOTAFOGO-SP?
? Competição: 26ª rodada da Série B
?? Local: Estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei
? Data: 14 de setembro de 2025 (domingo)
? Horário: 18h30 (de Brasília)
Gols
- ? Edson (contra), aos 6? do 2ºT (Athletic)
- ? Welinton Torrão, aos 341 do 2ºT (Athletic)
Como foi o jogo
Athletic e Botafogo-SP protagonizaram um primeiro tempo bastante truncado e com muitas faltas. Além disso, os ataques de ambas as equipes foram pouco eficientes durante a etapa, não oferecendo perigo aos goleiros.
Os times voltaram mais animados para o segundo tempo e criaram mais oportunidades. Aos seis minutos, o Athletic saiu à frente no marcador, com gol contra de Edson. O zagueiro tentou afastar após cruzamento de Ronaldo Tavares pela direita, mas concluiu para o próprio gol.
O Athletic ainda ampliou aos 34 minutos, com Welinton Torrão finalizando rasteiro de fora da área para vencer o goleiro Victor Souza.
Próximos jogos
Athletic
- Enfrenta o Novorizontino, nesta sexta-feira, pela 27ª rodada da Série B, às 19h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.
Botafogo-SP
- Joga com o Operário, nesta quinta, também pela competição nacional. A bola rola às 19h, no Estádio Santa Cruz.