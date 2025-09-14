Athletic supera o Botafogo-SP e se afasta do Z4 da Série B

Neste domingo, o Athletic venceu o Botafogo-SP por 2 a 0, no Estádio Joaquim Portugal, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e se afastou da zona de rebaixamento. Edson (contra) e Welinton Torrão marcaram para garantir o triunfo.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Athletic chegou aos 32 pontos e se afastou do Z4, ocupando a 13ª posição. O Botafogo-SP, por sua vez, permanece na 16ª posição, a um ponto do América-MG, que abre a zona de rebaixamento com 27.

? Resumo do jogo

? ATHLETIC 2 x 0 BOTAFOGO-SP ?

? Competição: 26ª rodada da Série B



?? Local: Estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei



? Data: 14 de setembro de 2025 (domingo)



? Horário: 18h30 (de Brasília)

Gols

? Edson (contra), aos 6? do 2ºT (Athletic)

? Welinton Torrão, aos 341 do 2ºT (Athletic)

Como foi o jogo

Athletic e Botafogo-SP protagonizaram um primeiro tempo bastante truncado e com muitas faltas. Além disso, os ataques de ambas as equipes foram pouco eficientes durante a etapa, não oferecendo perigo aos goleiros.

Os times voltaram mais animados para o segundo tempo e criaram mais oportunidades. Aos seis minutos, o Athletic saiu à frente no marcador, com gol contra de Edson. O zagueiro tentou afastar após cruzamento de Ronaldo Tavares pela direita, mas concluiu para o próprio gol.

O Athletic ainda ampliou aos 34 minutos, com Welinton Torrão finalizando rasteiro de fora da área para vencer o goleiro Victor Souza.

Próximos jogos

Athletic

Enfrenta o Novorizontino, nesta sexta-feira, pela 27ª rodada da Série B, às 19h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.

Botafogo-SP