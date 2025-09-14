Topo

Esporte

Athletic supera o Botafogo-SP e se afasta do Z4 da Série B

14/09/2025 20h44

Neste domingo, o Athletic venceu o Botafogo-SP por 2 a 0, no Estádio Joaquim Portugal, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e se afastou da zona de rebaixamento. Edson (contra) e Welinton Torrão marcaram para garantir o triunfo. 

Situação da Tabela

Com o resultado, o Athletic chegou aos 32 pontos e se afastou do Z4, ocupando a 13ª posição. O Botafogo-SP, por sua vez, permanece na 16ª posição, a um ponto do América-MG, que abre a zona de rebaixamento com 27. 

? Resumo do jogo 

? ATHLETIC 2 x 0 BOTAFOGO-SP?

? Competição: 26ª rodada da Série B

?? Local: Estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei

? Data: 14 de setembro de 2025 (domingo)

? Horário: 18h30 (de Brasília)

Gols

  • ? Edson (contra), aos 6? do 2ºT (Athletic)

  • ? Welinton Torrão, aos 341 do 2ºT (Athletic)

Como foi o jogo

Athletic e Botafogo-SP protagonizaram um primeiro tempo bastante truncado e com muitas faltas. Além disso, os ataques de ambas as equipes foram pouco eficientes durante a etapa, não oferecendo perigo aos goleiros. 

Os times voltaram mais animados para o segundo tempo e criaram mais oportunidades. Aos seis minutos, o Athletic saiu à frente no marcador, com gol contra de Edson. O zagueiro tentou afastar após cruzamento de Ronaldo Tavares pela direita, mas concluiu para o próprio gol.

O Athletic ainda ampliou aos 34 minutos, com Welinton Torrão finalizando rasteiro de fora da área para vencer o goleiro Victor Souza.

Próximos jogos

Athletic

  • Enfrenta o Novorizontino, nesta sexta-feira, pela 27ª rodada da Série B, às 19h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. 

Botafogo-SP

  • Joga com o Operário, nesta quinta, também pela competição nacional. A bola rola às 19h, no Estádio Santa Cruz.

