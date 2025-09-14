Topo

Arthur Bento e Judson dizem que Brasil tem muito a melhorar no Mundial de vôlei

Pasay, Filipinas

14/09/2025 12h45

Maiores pontuadores ds seleção brasileira na vitória sobre a China na estreia do Mundial de vôlei neste domingo nas Filipinas, Arthur Bento (17) e Judson (14) afirmaram que o jogo duro contra os chineses, que não tem tradição no vôlei masculino, mostra que o Brasil tem muito a melhorar se quiser conquistar seu quarto título mundial e interromper o jejum que vem desde 2010.

"É muito bom estrear com vitória", afirmou Arthur Bento, que disputa seu primeiro Mundial, ao Sportv. "É um time guerreiro, que precisou de paciência para superar a China. Temos muita coisa para melhorar", afirmou o jogador de 21 anos.

O Brasil começou mal a partida e viu os chineses vencerem o primeiro set de maneira tranquila, por 25 a 19. "Teve aquele nervosismo normal de uma estreia", afirmou Judson. "Eles começaram agressivos, complicando para gente, mas conseguimos nos organizar e achamos a marcação para eles", completou ele, citando que a estreia foi uma lição para começar o Mundial. "O Bernardo sempre cobra vontade de estar na quadra, para aprender jogar este tipo de jogo, com pressão. A gente conseguiu ver no que pecou."

Arthur Bento apontou que o saque foi um fundamento no qual o Brasil não foi bem contra a China, mas disse também que os adversários se saíram bem na defesa com muitas "bolas espíritas". "Bate em um, bate em outro e acaba voltando."

No final da partida, Arthur Bento foi para o banco, com cãibras. "Tem tempo que estou sofrendo com isso, mas vou falar com a nutricionista da seleção e com a minha particular para resolver o problema antes o próximo jogo", disse. O Brasil enfrenta a República Checa na segunda-feira, às 23h (de Brasília).

