Arteta projeta duelo com o Athletic Bilbao e pede elenco forte ao Arsenal

14/09/2025 08h45

Após a vitória do Arsenal por 3 a 0 sobre o Nottingham Forest, pela Premier League, o técnico Mikel Arteta já projetou o próximo desafio, contra o Athletic Bilbao, pela Champions League.

Preocupação de Arteta no Arsenal

O espanhol destacou a exigência física da temporada. Ele sabe que enfrenta um grande desafio em dosar os minutos de todo o elenco.

"A exigência é muito grande. Os jogadores precisam disputar 70 ou 74 jogos por temporada, algo nunca feito. Com essa intensidade, não conseguem sustentar. Precisamos de mais jogadores e de qualidade. Não é segredo."

Limitações no elenco?

Arteta também comentou sobre a importância de ter alternativas defensivas, trabalhando com jogadores com características distintas.

"Precisamos de dois jogadores por posição. Isso é futebol. Outras equipes também têm essa profundidade. É só estar disponível e performar, porque vamos precisar de todos. Dependendo do adversário e do que quisermos criar, usaremos certos jogadores e qualidades."

