Arrascaeta destaca fim de tabu após vitória do Flamengo no Brasileirão

14/09/2025 18h58

O Flamengo manteve a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros venceram o Juventude por 2 a 0, neste domingo, em Caxias do Sul.

Jejum encerrado

O meia Giorgian De Arrascaeta abriu o placar para os cariocas e destacou o fim do tabu que a equipe carioca tinha contra o rival, no Alfredo Jaconi.

"Nunca é um jogo fácil para a gente aqui para a gente. Não vencíamos há 28 anos aqui. Foi muito importante essa vitória. Vamos encarando cada partida como uma final", disse.

Consistência da equipe

O uruguaio também afirmou que o bom momento do Flamengo se deve ao fato do técnico Filipe Luís ter tido tempo para trabalhar com o elenco.

"Eu acredito que o principal, depois de tanto tempo, é estar com um treinador. Não acontecia há muito tempo. Todos sabemos como o Filipe trabalha. Estamos felizes com ele" declarou Arrascaeta.

Agora, o Flamengo passa a focar na Libertadores. Os rubro-negros recebem o Estudiantes (ARG), às 21h30 (de Brasília), nesta quinta-feira, no Maracanã, em duelo válido pela ida das quartas de final da competição.

