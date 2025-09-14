Topo

Após sair de ambulância, Brazão passa por exame e não tem alteração detectada

Brazão deixou Atlético-MG x Santos, jogo do Brasileirão, de ambulância após choque na cabeça - Gilson Lobo/AGIF
14/09/2025 19h57

Gabriel Brazão realizou exame de imagem neste domingo, em Belo Horizonte, após deixar a partida entre Atlético-MG e Santos, na Arena MRV, pelo Brasileirão, de ambulância devido a uma pancada na cabeça.

O goleiro do Santos passou por uma tomografia no hospital Mater Dei e não teve qualquer alteração detectada.

Desta forma, Gabriel Brazão recebeu alta, sendo liberado para retornar a Santos com o restante da delegação.

O que aconteceu

Brazão foi atingido na cabeça em uma disputa de bola com Igor Gomes no início do segundo tempo. O jogador do Atlético-MG ainda tentou pular o goleiro santista, mas acabou o acertando com uma joelhada.

Brazão recebeu atendimento médico e rapidamente foi possível notar o surgimento de um "galo" em sua testa. O goleiro, entretanto, optou por continuar no jogo, protegendo a região com uma touca de natação.

Fato é que minutos depois Gabriel Brazão não conseguiu seguir na partida, indo ao chão novamente. O goleiro novamente apresentou sinais de inconsciência e contou com o auxílio da ambulância para deixar o estádio do Atlético-MG.

