Topo

Esporte

Após goleada, Palmeiras se reapresenta e abre preparação para pegar o River

14/09/2025 18h44

Após a goleada diante do Internacional por 4 a 1, no sábado, o Palmeiras não deu margem ao descanso e já se reapresentou visando o confronto contra o River Plate, pelas quartas da Copa Libertadores. Na Academia de Futebol, neste domingo, o Alviverde iniciou os preparativos para a partida que acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Más Monumental, em Buenos Aires.

Os jogadores do Verdão que participaram de 45 minutos da vitória contra o Colorado seguiram o cronograma regenerativo na academia e na sala de recovery e neurociência. Como de prache, esta atividade visa reestabelecer fisicamente os atletas depois do desgaste da partida anterior.

O restante do grupo palestrino, por sua vez, foi a campo para a disputa de um jogo com dois tempos de 20 minutos com presença de algumas Crias da Academia.

Situação na Palmeiras

Com o resultado expressivo no Allianz Parque, o Palmeiras assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, ficando a quatro pontos do Flamengo, que venceu o Juventude, fora de casa, neste domingo.

Essa foi o primeiro jogo do Palmeiras após a pausa para a Data Fifa, e o elenco mostrou que o período para treinar e descansar surtiu efeito, conquistando uma vitória para lá de convincente antes de voltar o foco para a partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

'Saúl demonstra profissionalismo europeu': Colunistas elogiam meia do Fla

Palmeiras se contenta com pouco? Casão analisa goleada sobre o Inter

CRB x Amazonas pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Dí Maria faz gol olímpico contra o Boca Juniors; veja

Tapia leva terceiro amarelo e desfalca São Paulo no clássico contra o Santos

Bahia x Cruzeiro pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Após sair de ambulância, Brazão passa por exame e não tem alteração detectada

São Paulo bate Botafogo e mantém embalo dentro de campo enquanto é lesado por Casares fora dele

Savarino lamenta derrota e foca em reação do Botafogo na temporada

Di María faz golaço olímpico pelo Rosario Central contra o Boca Juniors no Campeonato Argentino

Rigoni celebra reestreia com vitória e vê São Paulo "no caminho certo"