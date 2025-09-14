Após goleada, Palmeiras se reapresenta e abre preparação para pegar o River

Após a goleada diante do Internacional por 4 a 1, no sábado, o Palmeiras não deu margem ao descanso e já se reapresentou visando o confronto contra o River Plate, pelas quartas da Copa Libertadores. Na Academia de Futebol, neste domingo, o Alviverde iniciou os preparativos para a partida que acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Más Monumental, em Buenos Aires.

Os jogadores do Verdão que participaram de 45 minutos da vitória contra o Colorado seguiram o cronograma regenerativo na academia e na sala de recovery e neurociência. Como de prache, esta atividade visa reestabelecer fisicamente os atletas depois do desgaste da partida anterior.

O restante do grupo palestrino, por sua vez, foi a campo para a disputa de um jogo com dois tempos de 20 minutos com presença de algumas Crias da Academia.

Domingão de reapresentação, trabalho e foco no duelo com o River Plate-ARG!

Situação na Palmeiras

Com o resultado expressivo no Allianz Parque, o Palmeiras assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, ficando a quatro pontos do Flamengo, que venceu o Juventude, fora de casa, neste domingo.

Essa foi o primeiro jogo do Palmeiras após a pausa para a Data Fifa, e o elenco mostrou que o período para treinar e descansar surtiu efeito, conquistando uma vitória para lá de convincente antes de voltar o foco para a partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores.