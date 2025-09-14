Após avançar à semifinal da Copa do Brasil, Vasco retoma luta para se recuperar no Brasileirão

Com novo ânimo depois de avançar às semifinais da Copa do Brasil, o Vasco retoma a sua dura caminhada no Campeonato Brasileiro, onde luta para se afastar da zona de rebaixamento. O time cruzmaltino enfrenta o Ceará, neste domingo à noite, pela 23ª rodada e com o apoio de sua torcida no estádio de São Januário. O confronto começa às 20h30.

O Vasco viveu nos últimos dias momentos de euforia após eliminar o Botafogo na disputa por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. No Estádio Nilton Santos empatou por 1 a 1, mesmo placar do primeiro jogo, e levou vantagem na disputa dos pênaltis, vencendo por 5 a 3. O seu próximo adversário será o Fluminense, que eliminou o Bahia nas quartas.

Mas como as próximas fases - semifinais e finais - serão disputadas somente em dezembro, o Vasco poderá colocar força total em cima da campanha de recuperação no Brasileirão. "Chegar até as semifinais da Copa do Brasil comprova o que tenho dito há bom tempo: temos jogadores de alto nível e plenas condições de nos recuperar no Brasileiro", disse o técnico Fernando Diniz.

A realidade, porém, é complicada. Com 22 pontos, em 15º lugar, o Vasco entrou nesta rodada com a mesma pontuação do Santos, 16º, e do Vitória, 17º e na abertura da zona de queda à Série B. Leva vantagem no saldo de gols (-1 a -11) diante dos paulistas e no número de vitórias - 6 a 4 - em relação aos baianos.

O zagueiro Robert Renan deve ganhar sua primeira oportunidade como titular. Um dos reforços anunciados na última janela de transferências e autor da cobrança decisiva no clássico, ele é o favorito para substituir Hugo Moura, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Há uma dúvida no meio-campo. Sem contar com o volante Tchê Tchê, que foi substituído nos primeiros minutos do último jogo devido à dores na coxa esquerda, o técnico Fernando Diniz tem duas opções para o setor: Matheus Carvalho e Paulinho. O primeiro foi o escolhido para atuar contra o Botafogo e é cotado para assumir a posição.

O lateral-esquerdo Lucas Piton, substituído com uma entorse no tornozelo esquerdo, também deve ser preservado. Diante deste cenário, o lateral-direito Puma Rodríguez ganha força internamente para atuar improvisado na função. Victor Luís também é opção.

Fernando Diniz valorizou o momento da equipe e destacou a solidez do sistema defensivo na classificação diante do Botafogo. O comandante projetou a sequência da temporada e espera ver o time manter a regularidade para continuar conquistando bons resultados. "Fizemos outro bom jogo, muito sólido defensivamente, contra um adversário muito duro e em uma partida decisiva. Espero que a gente tenha maturidade e seja consistente daqui para frente, visando manter essa performance, gostar desse sabor da vitória e continuar com bons resultados", disse Diniz.

Por outro lado, o Ceará não entra em campo desde o dia 30 de agosto, quando perdeu por 1 a 0 para o Juventude em casa, e fará sua primeira partida depois da Data Fifa. Sem vencer há três partidas, ocupa a 11ª posição, com 26 pontos.

O Ceará conta com reforços de peso para o confronto. O zagueiro Willian Machado está de volta após cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos, o lateral-esquerdo Matheus Bahia retorna depois de tratar um trauma no joelho esquerdo, e o volante Lourenço, recuperado de uma virose, participou da semana de treinos e também está à disposição.

Willian Machado e Matheus Bahia são favoritos para estarem entre os onze iniciais, mas enfrentam as concorrências de Éder e Nicolas, respectivamente. Lourenço é cotado para ser opção no banco de reservas.

O meia Vina, ídolo da torcida alvinegra e principal reforço para a sequência da temporada, tem chance de ganhar sua primeira chance como titular após estrear na última rodada do Brasileirão. Ele pode ser utilizado na vaga de Lucas Mugni ou ser testado no ataque, substituindo Aylon.

FICHA TÉCNICA

VASCO X CEARÁ

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Lucas Freitas e Puma Rodríguez (Victor Luis); Matheus Carvalho (Paulinho), Barros e Philippe Coutinho; Rayan, Vegetti e Nuno Moreira. Técnico: Fernando Diniz.

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Willian Machado (Éder), Marcos Vitor e Matheus Bahia (Nicolas); Richardson, Diego e Lucas Mugni (Vina); Galeno, Pedro Raul e Adson. Técnico: Léo Condé.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).