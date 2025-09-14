Topo

Andreas estreia no Palmeiras, mas quem brilha é concorrente direto por vaga

Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

14/09/2025 05h30

O meio-campista Andreas Pereira estreou pelo Palmeiras, mas foi seu concorrente direto pela vaga no time titular que brilhou na vitória contra o Inter.

O que aconteceu

Lucas Evangelista marcou um dos gols da vitória e teve atuação de destaque. O jogador terminou a partida com 90% de precisão dos passes (35/39) e acertou 4 de 5 passes longos.

O meio-campista de 30 anos foi quem assumiu a vaga deixada por Richard Ríos. Lucas já tem 29 jogos nesta temporada pelo Alviverde, além de dois gols e três assistências — e só estreou no dia 30 de março.

Andreas disputou 28 minutos contra o Inter, justamente na vaga de Lucas Evangelista. Ele se mostrou participativo e se destacou nos passes, mas quando entrou em campo, o time do Palmeiras já estava em um ritmo mais lento após a goleada na etapa inicial.

Foi o primeiro jogo oficial do meia desde junho. Andreas fez toda a pré-temporada com o Fulham, mas não tinha feito sua estreia na temporada europeia.

Lucas Evangelista é o favorito para ficar com a vaga no time titular para o jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, contra o River Plate, na quarta-feira (17).

Evangelista custou cerca de R$ 24 milhões aos cofres do Palmeiras. O atleta teve cinco temporadas de regularidade no RB Bragantino e despertou o interesse do Alviverde.

