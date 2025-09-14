Ancelotti impõe condição para retorno de Neymar à seleção: Precisa estar 100%, não 80%'

Carlo Ancelotti voltou a falar sobre Neymar em entrevista ao jornal LÉquipe, da França. O técnico da seleção brasileira elogiou o atacante do Santos, mas deixou claro que uma convocação só acontecerá se ele estiver em plena forma física.

"Uma seleção precisa reunir os jogadores mais talentosos. Mas um jogador talentoso também precisa estar em forma. Ele precisa estar 100%, não 80%", disse o treinador italiano que não esconde a admiração que tem pelo futebol do camisa 10 santista.

"Neymar está melhorando sua condição física. Ele é, sem dúvida, o jogador brasileiro mais talentoso. Ele teve um pequeno problema físico e se recuperou bem rápido. Mas eu quero que ele esteja muito bem para poder jogar. Ele pode participar da Copa do Mundo se estiver em forma física. Do ponto de vista técnico, não há discussão."

O treinador reforçou que a ausência de Neymar em convocações futuras não interfere na possibilidade de disputar o Mundial de 2026. "O objetivo dele deve ser estar pronto em junho. Não importa se ele estará na seleção em outubro, novembro ou março", completou.

A seleção terá amistosos contra Coreia do Sul e Japão nos dias 10 e 14 de outubro, respectivamente. A Copa do Mundo será disputada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, no México, Estados Unidos e Canadá.