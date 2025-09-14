Alemanha conquista o Eurobasket ao vencer a Turquia
Conquista histórica
Atual campeã mundial, a Alemanha se proclamou campeã europeia sob o comando do espanhol Álex Mumbrú. Neste domingo, os alemães venceram na final a Turquia por 88 a 83, em Riga, na Letônia.
Segundo título europeu
Dois anos depois de seu título mundial, a Alemanha conquista sua segunda coroa europeia, após a obtida em 1993.
Como foi o jogo
As equipes demonstraram altos e baixos na maioria do jogo. Após equilíbrio no primeiro período, a Turquia dominou as ações e foi para o intervalo com 6 pontos de vantagem.
Na etapa final, a Alemanha mudou a postura em quadra. Ao fim do terceiro período, cortou a desvantagem para apenas 1 ponto. No quarto período, os alemães apertaram mais a defesa e garantiram o título.
Destaques do confronto
Isaac Bonga liderou a vitória alemã com 20 pontos, 5 rebotes e 3 assistências. Do lado turco, Alperen Sengun, com 28 pontos, foi o maior pontuador da final.