Topo

Esporte

Alemanha conquista o Eurobasket ao vencer a Turquia

14/09/2025 17h32

Conquista histórica

Atual campeã mundial, a Alemanha se proclamou campeã europeia sob o comando do espanhol Álex Mumbrú. Neste domingo, os alemães venceram na final a Turquia por 88 a 83, em Riga, na Letônia.

Segundo título europeu

Dois anos depois de seu título mundial, a Alemanha conquista sua segunda coroa europeia, após a obtida em 1993.

Como foi o jogo

As equipes demonstraram altos e baixos na maioria do jogo. Após equilíbrio no primeiro período, a Turquia dominou as ações e foi para o intervalo com 6 pontos de vantagem.

Na etapa final, a Alemanha mudou a postura em quadra. Ao fim do terceiro período, cortou a desvantagem para apenas 1 ponto. No quarto período, os alemães apertaram mais a defesa e garantiram o título.

Destaques do confronto

Isaac Bonga liderou a vitória alemã com 20 pontos, 5 rebotes e 3 assistências. Do lado turco, Alperen Sengun, com 28 pontos, foi o maior pontuador da final.

