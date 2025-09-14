'Absurdo!': Colunistas criticam atendimento médico a Brazão

O goleiro Gabriel Brazão, do Santos, roubou a cena no jogo contra o Atlético-MG por conta de uma lesão na cabeça que fez com que ele deixasse o campo de ambulância. No Fim de Papo, José Trajano e Walter Casagrande Jr. criticaram o fato de ele ter continuado no jogo por alguns minutos.

Brazão se lesionou em choque com Igor Gomes, do Atlético-MG, aos 4 minutos do segundo tempo. Após atendimento de 5 minutos, ele ficou em campo. Aos 24, o goleiro se sentiu mal e pediu auxílio médico mais uma vez. Ele foi levado a um hospital para fazer exames, e passa bem.

Trajano: Um absurdo!

Normalmente, o sujeito não quer sair. Ele está no fogo, na batalha, quer permanecer. Mas a autoridade maior é do médico, que tem conhecimento. Olha que absurdo! [...] Tinha que tirar o jogador. Ele deve ter ficado meio zonzo.

José Trajano

Casão: Por que continuou no jogo?

O Brazão teve o choque com o Igor Gomes, caiu, voltou com aquele inchaço, aquele galo gigantesco. Por que continuou? Aquilo que aconteceu depois era esperado. Ele tece um choque com a cabeça. E estava à mostra. Não dá para voltar. [...] O jogador sempre vai pedir para ficar. O médico tem que chegar e falar: 'olha o que aconteceu, a gente tem que ir para o hospital'.

Walter Casagrande Jr.

