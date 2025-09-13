Topo

Esporte

Yuri Falcão bate campeão olímpico e vai à final no Mundial de boxe

Yuri Falcão está na final do Mundial de boxe Imagem: Reprodução Instagram Official World Boxing

13/09/2025 12h02

Yuri Falcão, sobrinho dos medalhistas olímpicos Esquiva e Yamaguchi Falcão, derrotou hoje o atual campeão olímpico Erislandy Álvarez, de Cuba, por 4 a 1, e avançou à decisão do Mundial de boxe, em Liverpool, na Inglaterra, na categoria até 65 kg.

Na decisão, marcada para amanhã, Yuri Falcão enfrentará o vencedor da luta entre Lasha Guruli, da Geórgia, e Asadkhusha Muydinkujaev, do Usbequistão.

Mais concentrado no ringue, o brasileiro dominou a luta contra o cubano para conquistar o triunfo. O capixaba de 23 anos quase definiu o combate nos segundos iniciais do primeiro round, quando aproveitou a guarda aberta para desferir um direto no queixo do oponente, que caiu, levantando-se em seguida.

Yuri Falcão ampliou a vantagem no segundo assalto, que foi mais equilibrado, com bons golpes dos dois lados, com leve predomínio do herdeiro da família Falcão. No round decisivo, o brasileiro aproveitou a vantagem obtida para controlar o tempo nos 3 minutos decisivos e confirmar o triunfo.

O boxe brasileiro já havia garantido, na sexta-feira, outras três finais no Mundial de Liverpool. Rebeca Lima, Isaias Samurai Ribeiro e Luiz Gabriel Oliveira, o Bolinha, venceram muito bem suas lutas e alcançaram a disputa da medalha de ouro no torneio. As lutas também serão realizadas amanhã.

