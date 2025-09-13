Topo

Yamal desfalca Barcelona e Flick detona técnico da Espanha: 'Não cuida dos jogadores'

13/09/2025 10h15

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, não escondeu a irritação com Luis de La Fuente, treinador da Espanha, na véspera do confronto de sua equipe com o Valencia, pela quarta rodada da LaLiga. Em entrevista coletiva realizada neste sábado, o alemão fez duras críticas ao colega após Lamine Yamal voltar lesionado da Data Fifa.

"A Espanha tem os melhores jogadores do mundo, em todas as posições. Cuidar dos jogadores não é agir assim. Conversei com o técnico, mas talvez meu espanhol ou o inglês dele não sejam muito bons", ironizou Flick. "Temos vários jogadores lá, sei que é difícil, mas a comunicação precisa ser melhor."

O técnico confirmou que o atacante de 18 anos retornou da seleção com dores no púbis e não terá condições de enfrentar o Valencia, neste domingo, às 16h (horário de Brasília), e que é dúvida para a partida com o Newcastle, pela Champions League, na próxima quinta-feira. A situação o irritou, já que o Barcelona teria avisado sobre as condições físicas do atleta após a convocação.

"Ele foi para a seleção com desconforto, não treinou entre os jogos, jogou muitos minutos, 73 e 79 em cada partida, com desconforto. Isso não é cuidar dos jogadores", reclamou Flick, reiterando o incômodo com a falta de comunicação entre clube e seleção. "Não falei com o treinador, apenas por mensagem. Quando eu estava do outro lado, a comunicação sempre foi boa", acrescentou o técnico, que comandou a Alemanha.

Além de Yamal, o Barcelona não poderá contar com Frenkie De Jong em sua caçada ao líder Real Madrid.

