Palmeiras: Vitor Roque vê 'hat-trick perfeito', e Andreas elogia torcida

do UOL

Do UOL, em São Paulo

13/09/2025 20h32

Autor de três dos quatro gols do Palmeiras na goleada sobre o Inter, o atacante Vitor Roque disse ter vivido uma noite perfeita no Allianz Parque. Ele falou ao Sportv após o 4 a 1, em jogo válido pelo Brasileirão.

Fala, Vitor Roque!

Serviço completo. "Estou muito feliz, é somente agradecer a Deus pelos gols. Deus tem me sustentado. Foi um hat-trick perfeito: um gol de esquerda, um de direita e um de cabeça."

Primeiro. "O de esquerda, tentei finalizar e graças a Deus fui feliz. É agradecer também ao Felipe Anderson pela assistência."

Segundo. "O Flaco [que arrancou na jogada do gol] é nosso craque e merecidamente foi convocado para a seleção. Ele deu um belo passe, assim como o Facundo."

Terceiro. "Pensei que o goleiro fosse sair do gol. As bolas que parecem mais fáceis são as mais difíceis".

Andreas elogia torcida

Estreante da noite, o meio-campista Andreas Pereira elogiou, também ao Sportv, a atmosfera da torcida. Ele foi bastante aplaudido assim que substituiu Lucas Evangelista, já no 2º tempo do duelo entre paulistas e gaúchos.

É uma vitória muito importante, foi muito bom fazer minha estreia aqui. Fiquei muito feliz que estou aqui e quero agradecer a torcida pelo carinho Andreas Pereira

