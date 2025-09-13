Vitor Roque comemora atuação de gala contra o Internacional: "Hat-trick perfeito"

Vitor Roque deixou o gramado do Allianz Parque com um sorriso de orelha a orelha após a goleada por 4 a 1 sobre o Internacional, neste sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de três dos quatro gols do Verdão, o camisa 9 comentou sobre sua atuação de gala.

"Estou muito feliz, somente agradecer a Deus pelos gols. Deus tem me sustentado, estou muito feliz. Foi um hat-trick perfeito. Um de direita, um de esquerda e um de cabeça. Glória a Deus por tudo", disse Vitor Roque ao Premiere.

Neste sábado o camisa 9 esbanjou oportunismo. Logo aos três minutos Vitor Roque recebeu de Felipe Anderson e bateu firme para vencer o goleiro Rochet. Mais tarde foi a vez de ele ser acionado por Facundo Torres e precisar apenas empurrar para o fundo do gol. Por fim, o Tigrinho balançou as redes de cabeça, após Gustavo Gómez ajeitar para o meio da área.

Com o resultado, o Palmeiras assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, ficando a apenas um ponto do líder Flamengo, que entra em campo neste domingo, contra o Juventude, fora de casa. Se o Rubro-Negro tropeçar em Caxias do Sul, o Verdão passa a depender apenas de si para se sagrar campeão nacional pela 13ª vez.

Agora o Palmeiras volta o foco para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o River Plate, na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.