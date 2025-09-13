Topo

Esporte

Vitor Roque comemora atuação de gala contra o Internacional: "Hat-trick perfeito"

13/09/2025 20h30

Vitor Roque deixou o gramado do Allianz Parque com um sorriso de orelha a orelha após a goleada por 4 a 1 sobre o Internacional, neste sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de três dos quatro gols do Verdão, o camisa 9 comentou sobre sua atuação de gala.

"Estou muito feliz, somente agradecer a Deus pelos gols. Deus tem me sustentado, estou muito feliz. Foi um hat-trick perfeito. Um de direita, um de esquerda e um de cabeça. Glória a Deus por tudo", disse Vitor Roque ao Premiere.

Neste sábado o camisa 9 esbanjou oportunismo. Logo aos três minutos Vitor Roque recebeu de Felipe Anderson e bateu firme para vencer o goleiro Rochet. Mais tarde foi a vez de ele ser acionado por Facundo Torres e precisar apenas empurrar para o fundo do gol. Por fim, o Tigrinho balançou as redes de cabeça, após Gustavo Gómez ajeitar para o meio da área.

Com o resultado, o Palmeiras assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, ficando a apenas um ponto do líder Flamengo, que entra em campo neste domingo, contra o Juventude, fora de casa. Se o Rubro-Negro tropeçar em Caxias do Sul, o Verdão passa a depender apenas de si para se sagrar campeão nacional pela 13ª vez.

Agora o Palmeiras volta o foco para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o River Plate, na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Flamengo obtém efeito suspensivo e Bruno Henrique é liberado para atuar até novo julgamento

Vila Nova sofre empate do Remo no fim e desperdiça chance de subir na classificação da Série B

Vila Nova e Remo empatam pela Série B do Brasileiro

Luisa Stefani e húngara Babos viram sobre dupla brasileira e são campeãs do SP Open de tênis

Vitor Roque lidera recital, Palmeiras é avassalador e despedaça o Inter pelo Brasileirão

STJD concede efeito suspensivo a Bruno Henrique, do Flamengo

Palmeiras: Vitor Roque vê 'hat-trick perfeito', e Andreas elogia torcida

Vitor Roque comemora atuação de gala contra o Internacional: "Hat-trick perfeito"

Vitor Roque faz 3 no 1º tempo, e Palmeiras bate Inter na estreia de Andreas

Palmeiras goleia Inter com hat-trick de Vitor Roque e estreia de Andreas Pereira

Corinthians terá Vitinho titular e Garro no banco contra o Fluminense; veja escalações