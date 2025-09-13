Topo

Esporte

Vitor Roque brilha no Palmeiras e vive melhor fase desde julho de 2023

13/09/2025 05h00

Vitor Roque, atacante do Palmeiras, parece ter superado o momento de desconfiança e vive, atualmente, sua melhor fase neste retorno ao futebol brasileiro. Não só isso, o centroavante do Verdão não atravessava um grande momento ofensivo como esse deste o começo de julho de 2023.

Após a elminação contra o Corinthians pela Copa do Brasil, o Palmeiras "virou a chave" e embalou na temporada, somando quatro vitórias e dois emnpates, em seis duelos disputados. Vitor Roque, assim, entrou no ritmo e também soma uma sequência de boas atuações premiada com bons números.

Nestes últimos seis jogos, o camisa 9 do Alviverde marcou três gols e distribuiu quatro assistências, somando sete participações em tentos, isto é, mais do que uma, em média, por partida. No recorte, ele foi às redes diante do Ceará, do Universitario e do Corinthians, além de ser garçom nos duelos diante de Universitario, Botafogo e Sport (duas vezes).

A única vez que o centroavante "passou em branco" foi no 0 a 0 com o Universitario, no Allianz Parque, pelo duelo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, quando o Palmeiras venceu por 4 a 0, Vitor Roque marcou um gol e deu uma assistência.

Deste modo, este é o melhor momento em números ofensivos do atacante desde o período entre junho e julho de 2023, quando brilhou vestindo ainda a camisa do Athletico-PR. Na época, no mesmo recorte de seis jogos, Vitor Roque participou também de sete gols. Porém, nesta sequência, foram seis gols marcados e uma assistência.

Entre 11 de junho e 5 de julho de 2023, o centroavante marcou contra América-MG, São Paulo, Corinthians, Allianza Lima (duas vezes), Palmeiras e deu uma assistência diante do Flamengo.

Após isso, Vitor Roque ainda teve um período de alta no Furacão, com boas estatísticas, mas sem igualar o antigo feito. No entanto, enquanto esteve na Europa, nas passagens por Barcelona e Real Betis, o atacante não encontrou tanto espaço e não teve números expressivos o bastante.

O Palmeiras, de Vitor Roque, volta aos gramados às 18h30 (de Brasília) deste sábado, para enfrentar o Internacional, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Kaio Jorge assume artilharia dupla e vê valor de mercado triplicar

Brasil chega ao Mundial de Atletismo com feito inédito na disputa dos 100m

Algoz de Bia Haddad recusou torneio em casa para vir ao Brasil e quer apoio

Investigação preliminar diz que vascaíno morreu em briga com flamenguistas

Palmeiras tem fator Andreas para lotar Allianz e embalar time pré-Liberta

Corinthians define prioridades para renovar com quarteto em fim de contrato

Filipe Luís recusa proposta do Fenerbahçe para seguir projeto no Flamengo

'Intrusa' em final no SP Open não entende por que é chamada pelo sobrenome

Palmeiras x Internacional: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Fluminense x Corinthians: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Canelo faz superluta contra campeão invicto com transmissão da Netflix