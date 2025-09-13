Vitor Roque brilha no Palmeiras e vive melhor fase desde julho de 2023

Vitor Roque, atacante do Palmeiras, parece ter superado o momento de desconfiança e vive, atualmente, sua melhor fase neste retorno ao futebol brasileiro. Não só isso, o centroavante do Verdão não atravessava um grande momento ofensivo como esse deste o começo de julho de 2023.

Após a elminação contra o Corinthians pela Copa do Brasil, o Palmeiras "virou a chave" e embalou na temporada, somando quatro vitórias e dois emnpates, em seis duelos disputados. Vitor Roque, assim, entrou no ritmo e também soma uma sequência de boas atuações premiada com bons números.

Nestes últimos seis jogos, o camisa 9 do Alviverde marcou três gols e distribuiu quatro assistências, somando sete participações em tentos, isto é, mais do que uma, em média, por partida. No recorte, ele foi às redes diante do Ceará, do Universitario e do Corinthians, além de ser garçom nos duelos diante de Universitario, Botafogo e Sport (duas vezes).

A única vez que o centroavante "passou em branco" foi no 0 a 0 com o Universitario, no Allianz Parque, pelo duelo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, quando o Palmeiras venceu por 4 a 0, Vitor Roque marcou um gol e deu uma assistência.

Deste modo, este é o melhor momento em números ofensivos do atacante desde o período entre junho e julho de 2023, quando brilhou vestindo ainda a camisa do Athletico-PR. Na época, no mesmo recorte de seis jogos, Vitor Roque participou também de sete gols. Porém, nesta sequência, foram seis gols marcados e uma assistência.

Entre 11 de junho e 5 de julho de 2023, o centroavante marcou contra América-MG, São Paulo, Corinthians, Allianza Lima (duas vezes), Palmeiras e deu uma assistência diante do Flamengo.

Após isso, Vitor Roque ainda teve um período de alta no Furacão, com boas estatísticas, mas sem igualar o antigo feito. No entanto, enquanto esteve na Europa, nas passagens por Barcelona e Real Betis, o atacante não encontrou tanto espaço e não teve números expressivos o bastante.

O Palmeiras, de Vitor Roque, volta aos gramados às 18h30 (de Brasília) deste sábado, para enfrentar o Internacional, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.