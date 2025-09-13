Vila Nova e Remo empatam pela Série B do Brasileiro

Neste sábado, Vila Nova e Remo empataram por 1 a 1, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, pela 26° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Gabriel Poveda marcou inaugurou o marcador para o time goiano, enquanto Júnior Todinho fez contra para empatar a partida.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Vila Nova ganhou uma posição e foi ao nono lugar na Série B, com 36 pontos. Enquanto o Remo permanece em quinto lugar, com 39 pontos conquistados.

? Resumo do jogo

? VILA NOVA x REMO?

? Competição: 26° rodada da Série B do Brasileirão



?? Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia



? Data: 13 de setembro de 2025 (sábado)



? Horário: 18h30 (de Brasília)

Gols

? Gabriel Poveda, aos 11? do 2ºT (Vila Nova)

? Júnior Todinho (contra), aos 37? do 2ºT (Remo)

Como foi o jogo

O jogo começou com total domínio do Vila Nova, que criou mais oportunidades e ofereceu perigo à meta adversária quatro vezes. O Remo, por sua vez, não conseguiu ir ao ataque durante a etapa, mas firmou a defesa e conseguiu evitar que os donos da casa inaugurassem o placar.

O cenário da etapa complementar começou parecido com o do primeiro tempo, com o Vila Nova no ataque. O primeiro gol da partida saiu aos 11 minutos, com Gabriel Poveda. O atacante recebeu de costas para o gol, mas conseguiu tirar os marcadores da jogada após belo giro e finalizou no canto inferior de Marcelo Rangel.

A vantagem dos donos da casa no placar não permaneceu até o final do jogo. Aos 37 minutos, Pedro Rocha cobrou falta na área e Júnior Todinho concluiu contra o próprio gol ao tentar afastar a bola, empatando a partida por 1 a 1. No fim, Elias chegou a balançar as redes para o Vila Nova, mas estava em posição de impedimento.

Próximos jogos

Vila Nova

Enfrenta o Athletico-PR no próximo domingo, pela 27° rodada da Série B. A partida acontece às 19h, na Ligga Arena, em Curutiba.

Remo