Vice-presidente do Internacional confirma permanência de Roger Machado após sofrer goleada

Mesmo com a derrota por 4 a 1 para o Palmeiras no Allianz Parque, o Internacional seguirá com Roger Machado no comando da equipe. Quem confirmou foi o vice-presidente de futebol do clube, José Olavo Bisol.

"Roger é nosso treinador, e será o treinador do Grenal. O futebol ele nos prega esses momentos difíceis que a gente precisa também compreender e ter resiliência, e também é saber que a oportunidade se apresenta justamente no clássico para dar a volta por cima", afirmou o cartola em entrevista coletiva na arena palestrina.

O jogo deste sábado, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou uma noite complicada para o Colorado. O Palmeiras não deu chances e construiu a goleada com hat-trick de Vitor Roque e gol de Lucas Evangelista. Carbonero descontou para o Inter, mas o placar expressivo refletiu a superioridade do Verdão em São Paulo. A partida também contou com a estreia de Andreas Pereira pelo time paulista, que entrou no segundo tempo e animou a torcida.

A situação do Internacional na competição nacional preocupa. Em 22 jogos, o time venceu apenas sete vezes e ocupa o décimo lugar, longe da zona de classificação para a Libertadores. O segundo semestre já trouxe eliminações na Copa do Brasil, diante do Fluminense, e na Libertadores, contra o Flamengo.

Sabad? com a 5ª vitória seguida como mandante no Campeonato Brasileiro! AVANTI! ?? ? Palmeiras 4×1 Internacional

? Vitor Roque (3) e Lucas Evangelista pic.twitter.com/eZtyp0p0yN ? SE Palmeiras (@Palmeiras) September 13, 2025

A passagem de Roger Machado pelo Internacional, iniciada há de, soma, com. Apesar do revés pesado, Bisol reforçou que a postura do treinador é confiável: "É muito vergonhoso sair daqui com um resultado dessa natureza. A gente sabe da grandeza do Palmeiras e da dificuldade de jogar aqui, mas mesmo assim nos indignamos com a postura", disse.

O Inter volta a campo no próximo dia 21 (domingo), para mais um compromisso do Campeonato Brasileiro. O Colorado, de Roger Machado, pega o Grêmio, às 17h30 (de Brasília), no Beira-Rio. A tendência é que, em caso de novo revés, o treinador não resista.