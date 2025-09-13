Vice! Brasileiro sofre nocaute na final do TUF 33 e bate na trave por contrato com o UFC

A luta de abertura do Noche UFC valia muito para ambos atletas envolvidos. Afinal de contas, em ação pela final da 33ª temporada do 'The Ultimate Fighter', Rodrigo Sezinando e Daniil Donchenko competiram pelo título do reality show e, acima de tudo, por um contrato assinado na principal liga de MMA do mundo. E em um combate sangrento, quem levou a melhor foi o ucraniano, que nocauteou o meio-médio (77 kg) brasileiro e se consagrou campeão do TUF 33.

Com um jogo bastante agressivo, Donchenko abriu um grande corte no rosto de Rodrigo com inúmeras cotoveladas. Com o rival abalado e com a vista comprometida, o ucraniano sentiu o bom momento e partiu para cima. Uma sequência de dois cruzados foi o suficiente para liquidar a fatura e conquistar a vitória via nocaute técnico ainda no primeiro assalto. O brasileiro, por sua vez, bateu na trave e não conseguiu uma vaga no Ultimate com o revés sofrido.

A luta

Daniil iniciou o confronto marchando para frente, mas foi recebido por dois cruzados de Rodrigo. Em seguida, o brasileiro mergulhou nas pernas do rival e conseguiu pressioná-lo com as costas contra a grade. No clinch, o ucraniano conectou boas cotoveladas e abriu um grande corte no rosto de Sezinando. Atento ao sangramento, o árbitro interrompeu o duelo momentaneamente. Após avaliação médica, a comissão aprovou a continuidade da luta. Após segundos de trocação franca, foi a vez de Donchenko buscar a luta agarrada e derrubar o oponente. Uma vez novamente em pé, dois cruzados do ucraniano foram suficientes para levar Rodrigo à lona e liquidar a fatura.

