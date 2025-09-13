Topo

Esporte

Vendido ao CSKA, Henrique Carmo se despede do São Paulo

13/09/2025 12h37

O atacante Henrique Carmo, de apenas 18 anos, se despediu do São Paulo neste sábado com uma mensagem nas redes sociais. Revelado em Cotia, o jovem agradeceu ao clube após ter sua transferência confirmada para o CSKA Moscou, da Rússia.

Palavras de Henrique

"Pra sempre um #MadeinCotia. Gratidão eterna, São Paulo", escreveu Henrique, junto com a publicação de um vídeo, destacando o carinho pela instituição que o formou desde os sete anos de idade, em 2016.

Estreia no profissional

Promessa das categorias de base, Henrique estreou pelo time principal em 25 de agosto de 2024, na vitória sobre o Vitória por 2 a 1, no MorumBIS. Em 2025, atuou em seis jogos oficiais, somando uma assistência.

A saída marca o fim de uma trajetória de quase uma década no clube tricolor, sempre reconhecido pela forte tradição em revelar talentos. O São Paulo não divulgou valores da negociação, mas Henrique seguirá agora para o futebol europeu em busca de novos desafios.

