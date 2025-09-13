Vasco x Ceará pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Neste domingo, o Vasco recebe o Ceará, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. A bola vai rolar a partir das 20h30 (de Brasília).
Onde assistir Vasco x Ceará ao vivo?
TV fechada: SporTV
Pay-per-view: Premiere
Como chega o Vasco?
O Vasco chega para o duelo contra o Ceará embalado pela classificação à semifinal da Copa do Brasil. Na última quinta-feira, o Cruzmaltino eliminou o Botafogo nos pênaltis, no Nilton Santos, e avançou na competição.
No Campeonato Brasileiro, a equipe do técnico Fernando Diniz voltou a vencer na última derrota, depois de duas derrotas seguidas, e ocupa a 15ª posição, com 22 pontos somados.
Como chega o Ceará?
Por outro lado, o Ceará tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Antes da pausa para a data-Fifa, o Vozão perdeu para o Juventude, dentro do Castelão, por 1 a 0. A equipe cearense é a 11ª colocado, com 26 pontos conquistados.
Histórico de confrontos
O Vasco tem ampla vantagem sobre o Ceará no retrospecto geral do confronto. São 14 vitórias do Cruzmaltino, contra apenas quatro do Vozão. Além disso, as duas equipes ainda empataram oito vezes.
Prováveis escalações
Vasco:
- Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Victor Luís (Puma Rodríguez); Mateus Carvalho, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Vegetti e Rayan
Técnico: Fernando Diniz
Ceará:
- Bruno; Fabiano, Eder, Marcos Victor e Nicolas; Richardson, Diego, Lucas Mugni e Galeano; Aylon e Pedro Raul
Técnico: Léo Condé
Ficha técnica
Vasco x Ceará:
- Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
- Data: Domingo, 14 de setembro de 2025
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro - 23ª rodada
- Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
- Assistentes: Neuza Inês Back (SP-Fifa) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
- VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP-VAR-Fifa)