Vasco x Ceará pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

13/09/2025 20h00

Neste domingo, o Vasco recebe o Ceará, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. A bola vai rolar a partir das 20h30 (de Brasília).

Onde assistir Vasco x Ceará ao vivo?

TV fechada: SporTV

Pay-per-view: Premiere

Como chega o Vasco?

O Vasco chega para o duelo contra o Ceará embalado pela classificação à semifinal da Copa do Brasil. Na última quinta-feira, o Cruzmaltino eliminou o Botafogo nos pênaltis, no Nilton Santos, e avançou na competição.

No Campeonato Brasileiro, a equipe do técnico Fernando Diniz voltou a vencer na última derrota, depois de duas derrotas seguidas, e ocupa a 15ª posição, com 22 pontos somados.

Como chega o Ceará?

Por outro lado, o Ceará tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Antes da pausa para a data-Fifa, o Vozão perdeu para o Juventude, dentro do Castelão, por 1 a 0. A equipe cearense é a 11ª colocado, com 26 pontos conquistados.

Histórico de confrontos

O Vasco tem ampla vantagem sobre o Ceará no retrospecto geral do confronto. São 14 vitórias do Cruzmaltino, contra apenas quatro do Vozão. Além disso, as duas equipes ainda empataram oito vezes.

Prováveis escalações 

Vasco:

  • Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Victor Luís (Puma Rodríguez); Mateus Carvalho, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Vegetti e Rayan

    Técnico: Fernando Diniz

Ceará:

  • Bruno; Fabiano, Eder, Marcos Victor e Nicolas; Richardson, Diego, Lucas Mugni e Galeano; Aylon e Pedro Raul

    Técnico: Léo Condé

Ficha técnica

Vasco x Ceará:

  • Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

  • Data: Domingo, 14 de setembro de 2025

  • Horário: 20h30 (de Brasília)

  • Competição: Campeonato Brasileiro - 23ª rodada

  • Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

  • Assistentes: Neuza Inês Back (SP-Fifa) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

  • VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP-VAR-Fifa)

