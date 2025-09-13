Transmissão ao vivo de Real Sociedad x Real Madrid pelo Espanhol: veja onde assistir
Real Sociedad e Real Madrid entram em campo hoje (13), às 11h15 (de Brasília), no Anoeta, em San Sebastián, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Real Madrid começou a temporada espanhola com aproveitamento máximo e quer continuar a série positiva. Na rodada passada, a equipe de Xabi Alonso superou o Mallorca por 2 a 1.
Do outro lado, a Real Sociedad ainda não conseguiu vencer no Campeonato Espanhol. Na última rodada, o time do País Basco foi derrotado pelo Oviedo por 1 a 0.
Real Sociedad x Real Madrid -- Campeonato Espanhol
- Data e hora: 13 de setembro, às 11h15 (de Brasília)
- Local: Anoeta, em San Sebastián
- Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)