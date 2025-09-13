Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Real Sociedad x Real Madrid pelo Espanhol: veja onde assistir

Vini Jr festeja gol do Real Madrid sobre o Salzburg em confronto do Mundial - Dustin Satloff - FIFA/FIFA via Getty Images
Vini Jr festeja gol do Real Madrid sobre o Salzburg em confronto do Mundial Imagem: Dustin Satloff - FIFA/FIFA via Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

13/09/2025 09h45

Real Sociedad e Real Madrid entram em campo hoje (13), às 11h15 (de Brasília), no Anoeta, em San Sebastián, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Mbappé revela sondagens da Bundesliga: 'Muitos clubes me procuraram'

Palmeiras: Quem são as joias que bateram o Real Madrid e encantaram Marcelo

De olho na Copa, brasileiros dizem 'não' e esfriam janela da Arábia Saudita

O Real Madrid começou a temporada espanhola com aproveitamento máximo e quer continuar a série positiva. Na rodada passada, a equipe de Xabi Alonso superou o Mallorca por 2 a 1.

Do outro lado, a Real Sociedad ainda não conseguiu vencer no Campeonato Espanhol. Na última rodada, o time do País Basco foi derrotado pelo Oviedo por 1 a 0.

Real Sociedad x Real Madrid -- Campeonato Espanhol

  • Data e hora: 13 de setembro, às 11h15 (de Brasília)
  • Local: Anoeta, em San Sebastián
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Arsenal bate Forest com golaço de reforço e dorme líder do Inglês

Yamal desfalca Barcelona e Flick detona técnico da Espanha: 'Não cuida dos jogadores'

Briga generalizada após empate entre Coritiba e Goiás pela Série B acaba com seis expulsões

Transmissão ao vivo de Real Sociedad x Real Madrid pelo Espanhol: veja onde assistir

Destaque do wrestling, Thamires Machado é flagrada no antidoping e fica fora do Mundial

Árbitro justifica em súmula seis expulsões em jogo de líderes da Série B

Palmeiras recebe Inter para seguir na caça à liderança e pode estrear Andreas Pereira

Corinthians visita Fluminense em busca de calmaria no Brasileirão

Sem Luciano, quem deve ser titular do São Paulo contra o Botafogo? Vote!

Garro encerra longo jejum pelo Corinthians e mira sequência inédita em 2025

Em disputa pela titularidade, Giay é o líder de desarmes do Palmeiras no Brasileirão