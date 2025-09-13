Transmissão ao vivo de Palmeiras x Internacional pelo Brasileirão: veja onde assistir
Palmeiras e Internacional medem forças hoje (13), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).
O Palmeiras mostra regularidade no Brasileirão e soma cinco jogos sem perder. Na rodada anterior, a equipe de Abel Ferreira foi até a Neo Química Arena e empatou com o Corinthians em 1 a 1.
Já o Internacional reencontrou a vitória no fim de semana após resultados negativos. Diante de sua torcida, o Colorado derrotou o Fortaleza por 2 a 1 e busca dar sequência ao bom momento.
Palmeiras x Internacional -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 13 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo
- Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)