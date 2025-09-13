Transmissão ao vivo de Lopes x Silva pelo Noche UFC: veja onde assistir
Os brasileiros Diego Lopes e Jean Silva se enfrentam hoje no Noche UFC, evento que celebra a Independência do México. O card principal tem início previsto para as 19h (de Brasília).
Onde assistir? UFC Fight Pass (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmite todo o evento ao vivo.
Segundo colocado no ranking dos pesos-pena, Lopes acumulava cinco vitórias consecutivas antes de enfrentar Alexander Volkanovski pelo cinturão em sua última luta. Na disputa pelo título, o brasileiro acabou sendo superado pelo australiano.
Já João Silva vai disputar sua primeira luta principal no UFC. O atleta, atualmente 10º colocado no ranking da categoria, chega embalado por cinco vitórias seguidas, todas conquistadas por nocaute ou finalização.
Noche de UFC - Card Completo do evento
Card principal - a partir das 19h
- Diego Lopes x Jean Silva
- Rob Font x David Martinez
- Rafa Garcia x Jared Gordon
- Kelvin Gastelum x Dustin Stoltzfus
- Alexander Hernandez x Diego Ferreira
- Santiago Luna x Quang Le
Card preliminar - a partir das 16h
- Jose Daniel Medina x Dusko Todorovic
- Claudio Puelles x Joaquim "Netto BJJ" Silva
- Tatiana Suarez x Amanda Lemos
- Jesus Aguilar x Luis Gurule
- Zachary Reese x Sedriques Dumas
- Alessandro Costa x Alden Coria
- Montse Rendon x Alice Pereira
- Rodrigo Sezinando x Daniil Donchenko
Diego Lopes x Jean Silva -- Noche de UFC
- Data e hora: 13 de setembro, a partir das 19h inicia o card principal (de Brasília)
- Local: AT&T Center, Texas (EUA)
- Transmissão: UFC Fight Pass (streaming --sujeito às condições da plataforma)