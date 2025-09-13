Topo

Transmissão ao vivo de Grêmio x Mirassol pelo Brasileirão: veja onde assistir

Mano Menezes, técnico do Grêmio, durante jogo contra o Fluminense no Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF
13/09/2025 14h30

Grêmio e Mirassol entram em campo hoje (13), às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

O Grêmio tenta ganhar confiança após um bom resultado fora de casa. O Tricolor enfrentou o líder Flamengo no Maracanã e segurou o empate em 1 a 1, mas ainda soma apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos pelo Brasileirão.

Já o Mirassol chega em alta e busca se firmar entre os seis primeiros colocados. A equipe paulista vem de duas vitórias consecutivas, incluindo a goleada por 5 a 1 sobre o Bahia na rodada passada.

Grêmio x Mirassol -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 13 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

