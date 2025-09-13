Transmissão ao vivo de Fortaleza x Vitória pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Fortaleza e Vitória se enfrentam hoje (13), às 16h (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

O Fortaleza vive péssima fase e vem de quatro derrotas consecutivas. O Leão do Pici perdeu para o Inter por 2 a 1 na rodada passada e conta com a estreia do treinador Martín Palermo para tentar reverter a situação no Brasileirão.

O Vitória também está na zona do rebaixamento, mas vem de um triunfo na rodada passada. A equipe baiana venceu o Atlético-MG por 1 a 0 e quer mais uma vitória para ganhar confiança.

Fortaleza x Vitória -- Campeonato Brasileiro