Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Fortaleza x Vitória pelo Brasileirão: veja onde assistir

Breno Lopes se lamenta durante jogo entre Fortaleza e Vélez Sarsfield pela Libertadores - Baggio Rodrigues/AGIF
Breno Lopes se lamenta durante jogo entre Fortaleza e Vélez Sarsfield pela Libertadores Imagem: Baggio Rodrigues/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

13/09/2025 14h30

Fortaleza e Vitória se enfrentam hoje (13), às 16h (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

Relacionadas

Martín Palermo chega ao Fortaleza para 'causar impacto no vestiário'

Palermo pode salvar Fortaleza da Série B? Colunistas avaliam novo treinador

Presidente era da TI do Juventude e viu a última vitória do Fla em Caxias

O Fortaleza vive péssima fase e vem de quatro derrotas consecutivas. O Leão do Pici perdeu para o Inter por 2 a 1 na rodada passada e conta com a estreia do treinador Martín Palermo para tentar reverter a situação no Brasileirão.

O Vitória também está na zona do rebaixamento, mas vem de um triunfo na rodada passada. A equipe baiana venceu o Atlético-MG por 1 a 0 e quer mais uma vitória para ganhar confiança.

Fortaleza x Vitória -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 13 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Castelão, em Fortaleza
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Onde vai passar Palmeiras x Internacional pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Transmissão ao vivo de Fortaleza x Vitória pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Grêmio x Mirassol pelo Brasileirão: veja onde assistir

Diniz esboça escalação do Vasco para enfrentar o Ceará, adversário neste domingo

João Fonseca vence grego, e Brasil sai na frente no confronto da Copa Davis

Com titulares de volta, Botafogo terá mudanças contra o São Paulo

Que horas começa o UFC Lopes x Silva hoje? Horários, lutas e onde assistir ao vivo

Filipe Luis rejeita proposta do Fenerbahce e segue no Flamengo

Onde vai passar Grêmio x Mirassol pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Com um a menos e Mbappé decisivo, Real Madrid supera Real Sociedad e se mantém 100% na LaLiga

Mbappé marca, e Real Madrid vence a Sociedad fora de casa pelo Espanhol