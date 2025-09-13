Transmissão ao vivo de Fluminense x Corinthians pelo Brasileirão: veja onde assistir
Fluminense e Corinthians medem forças hoje (13), às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida pela Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view).
O Fluminense chega pressionado no Brasileirão, já que não vence há duas rodadas. Na última partida, a equipe de Renato Gaúcho ficou no empate por 0 a 0 contra o Santos, fora de casa.
O Corinthians não perde há dois jogos, mas também não venceu na rodada passada. A equipe recebeu o rival Palmeiras e empatou em 1 a 1.
No meio da semana, tanto Flu quanto Timão avançaram às semifinais da Copa do Brasil. O time carioca levou a melhor sobre o Bahia por 2 a 1 no agregado, e os paulistas superaram o Athletico com 3 a 0 na soma dos placares.
Fluminense x Corinthians -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 13 de setembro, às 21h (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
- Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)