Toloi vive expectativa de reestreia pelo São Paulo

Rafael Toloi está próximo de fazer sua reestreia pelo São Paulo neste domingo, às 17h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro já treina com o elenco e aproveitou a pausa da Data Fifa para se entrosar com os companheiros e assimilar a ideia de jogo de Hernán Crespo.

O defensor, que assinou contrato até dezembro de 2026, com possibilidade de extensão até 2027, afirmou estar feliz em retornar ao Tricolor: "É o sonho de qualquer atleta jogar em um clube da grandeza do São Paulo. Estou tendo a oportunidade da minha segunda passagem e fiquei muito feliz quando recebi a ligação com a intenção de me contratarem. Não pensei duas vezes. Na primeira passagem, vivi a emoção de ser campeão com o título inédito da Sul-Americana, que marcou minha carreira", destacou.

Regularizado no BID da CBF, Toloi tem sua reestreia condicionada apenas à condição física. O último jogo oficial do zagueiro foi em 4 de maio, pela Atalanta, mas ele manteve a forma física nos últimos meses, acompanhando dados de treino e reforçando a parte aeróbica, garantindo disponibilidade imediata para Crespo.

Carreira e números

Revelado pelo Goiás, Toloi chegou ao São Paulo em 2012, onde disputou 133 jogos, marcou seis gols e conquistou a Copa Sul-Americana de 2012. Em 2014 foi emprestado à Roma e, em 2015, transferiu-se para a Atalanta, onde somou 313 partidas, 14 gols e 18 assistências, além de conquistar a Liga Europa de 2024. Naturalizado italiano, defendeu a seleção da Itália em 14 jogos, conquistando a Eurocopa de 2021.

Reforço para a zaga

Toloi chega em um momento em que o São Paulo enfrenta problemas defensivos devido à ausência de Arboleda, lesionado. Além dele, o setor conta com Alan Franco, Ferraresi e Sabino. Atualmente, o Tricolor ocupa a sétima posição na tabela, com 32 pontos em 22 jogos, ainda na briga por uma vaga no G6.