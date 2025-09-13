Topo

'Intrusa' em final no SP Open não entende por que é chamada pelo sobrenome

Timea Babos, tenista húngara, durante jogo no SP Open - Fotojump/SP Open
Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

13/09/2025 05h30

A final da chave de duplas do SP Open é quase toda brasileira. De um lado estão Laura Pigossi e Ingrid Martins, enquanto do outro Luisa Stefani joga ao lado da única "intrusa": a húngara Timea Babos.

Por que Babos?

Babos já foi a líder do ranking nas duplas. A húngara, hoje número 22, se juntou a Luisa Stefani no começo do ano.

A vinda ao Brasil criou uma dúvida em Babos: ela não entende o motivo de ser chamada pelo sobrenome e não pelo seu primeiro nome.

Uma das explicações possíveis é como a dupla aparece nos placares das transmissões: "Stefani/Babos". Luisa, ao lado da húngara, tem tentado introduzir o Timea no vocabulário do público que vai ao SP Open.

Em um dos jogos, todo mundo chamou ela de Babos. Ela veio me perguntar o motivo de chamarem ela assim, é como se todo mundo me chamasse de Stefani... Todos me chamam de Luisa. Eu disse que não sabia o motivo, talvez seja mais fácil. Ela olhou para o público e explicou que era Timea.
Luisa Stefani

Comida brasileira é aliada

Timea Babos tem sido introduzida à culinária brasileira por Luisa Stefani. Dentre tantos pratos, a húngara gostou mais da canja de galinha.

Luisa quer "quebrar" a dieta saudável da companheira. Entre um doce aqui e outro ali, ela planeja uma alimentação não tão saudável caso o título venha hoje.

Já demos pé de moleque, paçoquinha e bananinha. Ela é bem saudável, então estamos indo pouco a pouco. Durante o torneio não dá para avacalhar, mas por mim eu levaria ela para conhecer churrasco, pizza, sushi, pastel da feira, caldo de cana... Nossa ideia é comemorar em um lugar especial, tenho amigos com bons restaurantes aqui, mas por mim levaria ela em tudo.
Luisa Stefani

Final é hoje

Luisa Stefani e Timea Babos enfrentam Laura Pigossi e Ingrid Martins no jogo principal da quadra Maria Esther Bueno, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. A partida será a última do dia e definirá as campeãs na chave de duplas do SP Open.

O duelo deve começar por volta de 17h30 e terá transmissão do sportv.

A final, inclusive, é a única que contará com brasileiras. Na chave de simples, Beatriz Haddad Maia, Ana Candiotto, Victoria Barros, Naná Silva, Laura Pigossi e Carol Meligeni caíram pelo caminho.

