Súmula registra seis expulsões após confusão em Coritiba x Goiás

13/09/2025 15h16

O confronto desta sexta-feira entre Coritiba e Goiás, líder e vice-líder da Série B, respectivamente, ficou marcado por uma confusão. Um desentendimento após o apito final rendeu seis expulsões ao todo, sendo três cartões vermelhos para cada equipe.

A briga começou assim que o árbitro Alex Gomes Stefano sinalizou o final da partida, empatada por 0 a 0. Os atletas começaram um embate próximo à saída para os vestiários, que contou com empurrões e tentativas de agressões.

De acordo com a súmula, quatro jogadores foram punidos com o cartão vermelho direto por "agredir com socos" o adversário, são eles: Anselmo Ramon, Marcão e Benitez, do Goiás, e Pedro Rangel, do Coritiba.

Além deles, Clayson e Filipe Machado, ambos do Coritiba, foram expulsos após revisão no VAR, também por agressões.

Durante a partida, o juiz já havia apresentado o cartão vermelho a Sebastián Gómez, que anotou o que seria o gol da vitória do Coritiba, já nos acréscimos. No entanto, o tento acabou anulado.

O Coritiba segue na liderança da Série B com 47 pontos, com uma vantagem de dois pontos para o Goiás, que alcançou 45.

