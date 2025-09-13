Árbitro justifica em súmula seis expulsões em jogo de líderes da Série B

O árbitro Alex Gomes Stefano justificou na súmula as seis expulsões no empate sem gols entre Coritiba e Goiás, ontem, pela Série B. Os dois clubes são os primeiros colocados do torneio.

O que aconteceu

Os jogadores se desentenderam logo após o apito final, e o árbitro foi à cabine do VAR para checar a confusão. O embate envolveu ainda membros da comissão técnica de ambas as equipes.

Após revisão, Stefano expulsou seis atletas por conduta violenta, três para cada lado: Clayson, Filipe Machado e Pedro Rangel, pelo lado do Coritiba, e Marcão, Anselmo Ramon e Benítez, do Goiás.

Quatro dos envolvidos receberam o vermelho direto por "agredir com socos" um adversário. Foram eles: Anselmo Ramon, Marcão, Pedro Rangel e Benitez.

Já Clayson foi expulso por "agredir com socos e pontapés" e Filipe Machado, por "agredir com um chute". O árbitro destacou que apenas as punições para Filipe e Benitez aconteceram após revisão no VAR.

O Coritiba segue líder da Série B com 47 pontos, enquanto o Goiás aparece logo atrás com 45 pontos. Criciúma e Chapecoense completam o top 4.