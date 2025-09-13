Topo

Esporte

STJD concede efeito suspensivo a Bruno Henrique, do Flamengo

13/09/2025 20h34

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu conceder neste sábado efeito suspensivo ao atacante Bruno Henrique, do Flamengo, suspenso por 12 jogos após responder um processo na esfera esportiva por manipular um cartão amarelo para beneficiar familiares em apostas online. A informação foi divulgada inicialmente pelo Sportv.

Desta forma, Bruno Henrique volta a ter condições de jogo enquanto aguarda o recurso de seu julgamento. Ainda assim, ele não seguiu com a delegação do Flamengo para Caxias do Sul - devido a dores - e não ficará à disposição para enfrentar o Juventude.

Relembre o caso

O caso remonta a novembro de 2023, quando o Flamengo foi derrotado pelo Santos por 2 a 1, em Brasília, em partida do Campeonato Brasileiro.

O atacante rubro-negro recebeu um cartão amarelo por uma falta e, em seguida, outro por insultar o árbitro, que resultou na sua expulsão.

A Procuradoria do STJD enquadrou o jogador nos artigos 243, §1º, Art. 243-A. Também foram citados os artigos 184 e 191, inciso III, além do artigo 65 (incisos II, III e V) do Regulamento Geral de Competições da CBF.

Processo na Justiça Comum

Além do processo esportivo, o atacante também é alvo da Justiça Comum. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) acolheu denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), tornando o jogador réu por participação no suposto esquema.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Vila Nova sofre empate do Remo no fim e desperdiça chance de subir na classificação da Série B

Vila Nova e Remo empatam pela Série B do Brasileiro

Luisa Stefani e húngara Babos viram sobre dupla brasileira e são campeãs do SP Open de tênis

Vitor Roque lidera recital, Palmeiras é avassalador e despedaça o Inter pelo Brasileirão

STJD concede efeito suspensivo a Bruno Henrique, do Flamengo

Palmeiras: Vitor Roque vê 'hat-trick perfeito', e Andreas elogia torcida

Vitor Roque comemora atuação de gala contra o Internacional: "Hat-trick perfeito"

Vitor Roque faz 3 no 1º tempo, e Palmeiras bate Inter na estreia de Andreas

Palmeiras goleia Inter com hat-trick de Vitor Roque e estreia de Andreas Pereira

Corinthians terá Vitinho titular e Garro no banco contra o Fluminense; veja escalações

Corinthians enfrenta Flu sem Yuri e com ataque misto; veja escalações