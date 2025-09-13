SP Open: Stefani e Babos batem dupla 100% brasileira e são campeãs nas duplas

A brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos confirmaram o favoritismo e faturaram a edição 2025 de duplas do SP Open de tênis, disputado no Parque Villa-Lobos. Na decisão deste sábado, vitória contra uma parceria 100% do Brasil: Ingrid Martins e Laura Pigossi.

A partida foi muito disputada e dividiu a torcida presente na quadra do Parque Villa-Lobos.

Stefani e Babos conseguiram reverter um começo instável e venceram por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3 e 10-4.

E no simples?

O dia no simples do SP Open marcou um resultado histórico. A indonésia Janice Tjen se tornou a primeira tenista de seu país a alcançar uma final de WTA em 23 anos, desde Angelique Widjaja. Na decisão deste domingo, enfrentará a francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, de 19 anos.

Tjen superou na semifinal deste sábado a britânica Francesca Jones por 2 sets a 0 - parciais de 7/6(0) e 6/3 -, em 1h34. Ela chega à decisão de forma impecável: não perdeu sets e somou apenas 4h47 em quadra nos quatro jogos até a semifinal.

Do lado oposto, Rajaonah também garantiu a vaga em sua primeira final de WTA 250 ao derrotar a mexicana Renata Zarazua. Ela chega motivada em busca do título, já que quase caiu no jogo de estreia, quando salvou match points na partida contra Ana Sofia Sanchez.