Topo

Esporte

SP Open: Stefani e Babos batem dupla 100% brasileira e são campeãs nas duplas

Dupla conseguiu reverter um começo instável e venceu Pigossi e Ingrid por 2 sets a 1 - Divulgação/SP Open
Dupla conseguiu reverter um começo instável e venceu Pigossi e Ingrid por 2 sets a 1 Imagem: Divulgação/SP Open

13/09/2025 18h22

A brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos confirmaram o favoritismo e faturaram a edição 2025 de duplas do SP Open de tênis, disputado no Parque Villa-Lobos. Na decisão deste sábado, vitória contra uma parceria 100% do Brasil: Ingrid Martins e Laura Pigossi.

A partida foi muito disputada e dividiu a torcida presente na quadra do Parque Villa-Lobos.

Relacionadas

Hulk Hogan tira filha e viúva de herança e deixa R$ 27 mi para uma pessoa

Jogo entre líderes da Série B termina com briga em campo e 6 expulsões

Stefani e Babos conseguiram reverter um começo instável e venceram por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3 e 10-4.

E no simples?

O dia no simples do SP Open marcou um resultado histórico. A indonésia Janice Tjen se tornou a primeira tenista de seu país a alcançar uma final de WTA em 23 anos, desde Angelique Widjaja. Na decisão deste domingo, enfrentará a francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, de 19 anos.

Tjen superou na semifinal deste sábado a britânica Francesca Jones por 2 sets a 0 - parciais de 7/6(0) e 6/3 -, em 1h34. Ela chega à decisão de forma impecável: não perdeu sets e somou apenas 4h47 em quadra nos quatro jogos até a semifinal.

Do lado oposto, Rajaonah também garantiu a vaga em sua primeira final de WTA 250 ao derrotar a mexicana Renata Zarazua. Ela chega motivada em busca do título, já que quase caiu no jogo de estreia, quando salvou match points na partida contra Ana Sofia Sanchez.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Mano isenta arbitragem e explica confusão em substituição errada do Grêmio

Grêmio x Mirassol: destaque e decepção do jogo pelo Brasileirão

Netto BJJ supera rival carrapato e conquista primeira vitória do Brasil no Noche UFC

Fortaleza x Vitória: destaque e decepção do jogo pelo Brasileirão

Chelsea cede empate ao Brentford nos acréscimos e perde chance de liderar Premier League

Danielzinho exalta vitória sobre o Grêmio e cita coragem como ponto chave do Mirassol

Fortaleza vence o Vitória na estreia de Palermo e volta a respirar no Brasileirão

Noche UFC: Amanda Lemos perde para Tatiana Suarez e se afasta de disputa de título

SP Open: Stefani e Babos batem dupla 100% brasileira e são campeãs nas duplas

Inter de Limeira perde do Barra e sai atrás na semifinal da Série D

América-MG empata com Paysandu e permanece no Z4 da Série B