Sem Memphis, Corinthians deve ter trio GYN contra o Flu; veja provável time

Do UOL e Colaboração para o UOL, em São Paulo (SP)

Com Memphis Depay no departamento médico, o Corinthians deve contar com um trio inédito para o confronto deste sábado, contra o Fluminense.

Trio 'GYN'

Dorival Júnior deve formar a dupla de ataque com Yuri Alberto e Gui Negão, após Memphis apresentar um incômodo muscular na vitória sobre o Athletico-PR, pela Copa do Brasil.

O camisa 10 tem expectativa de retorno diante do Sport, no próximo final de semana. Até lá, o esperado trio 'GYM' (Garro-Yuri-Memphis) deverá dar lugar ao 'GYN' (Garro-Yuri-Negão).

Além de Memphis, Raniele também segue fora em recuperação de lesão muscular e ainda não reúne condições de jogo.

Retornos

José Martínez, em compensação, deve ir para o jogo. O volante está recuperado de uma fratura no 4° metacarpo da mão esquerda e tem sinal verde para ser escalado como titular. O venezuelano fará dupla de volante com Maycon, tendo Rodrigo Garro como articulador do setor.

Na zaga, Dorival pode repetir a linha de três zagueiros que funcionou no meio de semana, pela Copa do Brasil. Mas com uma alteração: André Ramalho, que ficou de fora do jogo de quarta por conta de um quadro de virose, volta à escalação no lugar de Fabrizio Angileri, que atuou como 3° zagueiro. João Pedro Tchoca e Gustavo Henrique fecham trio de zaga.

O argentino, que, como o UOL mostrou, negocia renovação de contrato em meio a contatos de rivais da Série A, deve voltar ao banco. Nas laterais, Matheuzinho deve aparecer pela direita e Matheus Bidu, pela esquerda.

Provável Corinthians contra o Fluminense

Um provável Corinthians para o jogo no Maracanã tem: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Gui Negão.