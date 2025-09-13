Topo

Sem Luciano, quem deve ser titular do São Paulo contra o Botafogo? Vote!

13/09/2025 07h00

O São Paulo recebe o Botafogo neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, com desfalques.

Luciano e Bobadilla terão de cumprir suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos e não estarão à disposição do técnico Hernán Crespo para o confronto com o Botafogo.

Para a vaga de Bobadilla, Crespo tem mais opções. Marcos Antônio está recuperado de lesão, Alisson vem treinando normalmente, Pablo Maia também reúne condições de jogo, além de Luan, que aos poucos vem reconquistando espaço no elenco.

Para a vaga de Luciano, porém, a situação é diferente. Com muitos atacantes lesionados e outros vendidos a clubes do exterior, Crespo ficou com poucas opções para o setor ofensivo.

A tendência é que Ferreirinha seja titular no ataque neste domingo, mas para a vaga de Luciano ainda há uma incógnita. Juan Dinenno e Gonzalo Tapia polarizam a disputa para figurar nos 11 iniciais contra o Botafogo.

Mas, afinal, qual é a melhor escolha para substituir Luciano?

